Prolongation des soldes pour aider les commerçants touchés par les émeutes

Des employés échangent dans un magasin de vêtements pillé et saccagé dans le centre de Marseille, le 1er juillet 2023

Les soldes vont durer une semaine de plus jusqu'au 1er août et les commerçants pourront ouvrir ce dimanche, a annoncé mercredi le gouvernement qui espère ainsi aider les commerçants dont l'activité a été touchée par les émeutes.

"Nous allons prolonger les soldes (du 25 juillet, NDLR) jusqu’au 1er août", a déclaré la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire lors d'un entretien sur France 2.

Autre mesure, "les préfets vont recevoir une instruction pour que tous les commerçants qui souhaitent ouvrir ce dimanche puissent le faire pour se rattraper notamment du week-end passé".

Les deux premiers week-ends des soldes - qui ont débuté le 28 juin - sont en effet considérés par les professionnels comme décisifs pour le succès de l'opération commerciale.

Les émeutes liées à la mort de Nahel "ont mis un coup d'arrêt brutal à l'activité des soldes" pour les grandes enseignes, passées de +8% de chiffre d'affaires mercredi dernier à +4,1% sur les cinq premiers jours par rapport à 2022, avait relevé mardi l'Alliance du Commerce.

La région parisienne "enregistre les plus mauvais résultats", avec une baisse globale de -2% du chiffre d'affaires sur cette première partie des soldes, selon la même source.

Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du Commerce, une des deux principales fédérations de l'habillement, a salué mercredi la proposition d'ouvrir dimanche prochain mais demande que "les préfectures soient "réactives" pour une mise en œuvre "rapide" car "on est déjà le 5 juillet".

"Ce serait super qu’on ait une autre image (que celle des violences), celle d’une France dynamique", avec les magasins qui battent leur plein, a-t-il déclaré à l'AFP.

Du côté de l'autre grande fédération de l'habillement, la FNH, son président Pierre Talamon se montre moins enthousiaste. La prolongation des soldes "ne peut aider que ceux dont les magasins ont été vandalisés, pour les autres, c’est râpé, ça ne change rien", en outre dans un contexte d'inflation.

La FNH demande la mise en place du chômage partiel" pour le trimestre à venir ainsi que celle d’un "fonds de solidarité" pour les commerçants contraints à la fermeture.

"C'est un traumatisme"

Olivia Grégoire a confirmé des mesures de soutien côté assurances. "J'ai demandé que le délai de déclaration, qui est de cinq jours normalement quand on a un sinistre, passe à trente jours. Je remercie les assureurs qui ont accepté", a-t-elle dit.

La ministre a affirmé avoir également obtenu, pour les commerçants indépendants les plus touchés que "les franchises soient abaissées, au cas par cas", et demandé en outre une rapidité d'indemnisation.

La ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire sur le perron de l'Elysée à Paris, le 14 juin 2023 AFP/Archives

En parallèle, il sera possible d'étaler la dette fiscale ou sociale et "dans les cas les plus sérieux de commerçants très touchés", des annulations de charges pourront être prévues, a-t-elle assuré.

"Un peu plus de 1.000 commerces ont été directement touchés par les émeutes", dont plus de 400 tabacs, 400 agences bancaires, 200 magasins alimentaires mais aussi des centaines de magasins de sport, opticiens, pharmaciens, indépendants, beaucoup pillés, "certains complètement détruits, d’autres juste la vitre, mais c’est un traumatisme", selon la ministre.

Mme Grégoire a précisé que les dégâts se chiffreront "possiblement à quelques centaines de millions d'euros".

Dernière mesure, la ministre a annoncé avoir demandé à deux associations de soutien psychologique, Apaisa et Amarok, d'accompagner les conseillers à la sortie de crise pour prendre en charge gratuitement les commerçants, notamment dans les trois régions les plus touchées, Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.

"C'est la première fois que des commerçants me disent, on aurait besoin d'un peu de soutien psychologique", "pour l'instant la plupart ne se relèvent pas", a-t-elle confiée.

"Cela fait trois jours que j’ai des hommes et des femmes en larmes dans le bras qui me disent, Mme la ministre, je ne sais pas si je vais rouvrir. Ils sont bouleversés, sidérés et pour certains extrêmement abattus", a-t-elle déploré au sujet des commerçants sinistrés.

mdr-ola/kd/nth