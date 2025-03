Proportionnelle aux législatives: Braun-Pivet "réservée" sur l'urgence d'une réforme

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet s'est dite dimanche "réservée" sur la pertinence de faire du scrutin proportionnel un "sujet prioritaire" d'examen, au regard des "circonstances" internationales notamment.

Comme François Bayrou, qui en a fait de longue date un cheval de bataille et a promis d'avancer sur ce dossier, Mme Braun-Pivet considère que la proportionnelle "est un vrai sujet", a-t-elle rappelé sur France 3.

"Sur le fond, je pense qu'effectivement les députés devraient être élus à la proportionnelle et je suis plutôt pour une dose de proportionnelle et non pas une proportionnelle intégrale", a-t-elle précisé sur le plateau de Dimanche en politique.

"Après la question, c'est dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, est-ce bien le sujet prioritaire que le Parlement doit examiner? Et là, pour le coup, vous me permettrez d'être un peu plus réservée", a-t-elle ajouté.

Mme Braun-Pivet, par ailleurs députée Renaissance des Yvelines, a fait valoir que "les circonstances ont quand même beaucoup changé".

"Je regarde ce qui se passe et je me dis qu'aujourd'hui, le mode d'élection des parlementaires n'est pas nécessairement le premier texte que nous devons examiner à l'Assemblée nationale", a-t-elle appuyé.

"Je pense qu'il y en a bien d'autres qui concernent les Français directement", comme "l'effort que nous devons avoir pour nous réarmer", "l'accès aux soins", "la simplification", ou encore "le narcotrafic qui gangrène nos villes".

Lors de sa déclaration de politique générale en janvier, François Bayrou avait prôné "un principe de proportionnelle", souhaitant ouvrir en même temps la question du retour du cumul des mandats.

Mais depuis, le gouvernement n'a rien dévoilé de ses intentions ni la manière dont il compte ouvrir ce chantier.