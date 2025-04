Proportionnelle: Bayrou défend un "scrutin du pluralisme"

François Bayrou a vanté mercredi le "pluralisme" qu'induit selon lui le scrutin à la proportionnelle, sur lequel il a entamé une série de consultations des forces politiques, divisées à son sujet.

"Dieu sait que dans la société où nous vivons, dont le président du Sénat a rappelé à quel point elle était fragmentée, éclatée, opposée archipellisée, (...) on a besoin d'apaiser la réalité du pluralisme", a affirmé le Premier ministre devant le Sénat, lors de la séance des questions du gouvernement.

Il répondait au chef de file des sénateurs Les Républicains, Mathieu Darnaud, opposé à ce mode de scrutin qu'il a associé à un "poison électoral".

Le scrutin majoritaire, utilisé pour les élections législatives sous la Ve République sauf en 1986, "obéit à une règle simple : il faut être ou tout pour ou tout contre. Et Dieu sait que les problèmes que nous avons à régler exigent des prises de conscience plus élaborées, plus concertées, mieux mises au point que l'affrontement systématique", a aussi fait valoir M. Bayrou.

La proportionnelle, "c'est la garantie pour tous les grands courants politiques du pays, c'est-à-dire pour tous les citoyens, d'être représentés à mesure de leur engagement et de leur vote", a-t-il conclu.

"La représentation proportionnelle est un système évidemment raisonnable et juste", lui a répondu M. Darnaud, mais "partout où on l'a essayée, elle a produit des effets imprévus et tout à fait funestes, par la formation d'une poussière de partis dont chacun est sans force pour gouverner, mais très puissant pour empêcher".