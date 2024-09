PS: ni Delga ni Bouamrane n'iront dans "un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite"

Les socialistes Carole Delga et Karim Bouamrane ont confirmé mercredi leur refus de participer à "un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite" tout en maintenant leurs critiques contre la direction de leur parti, accusée d'avoir empêché la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon.

"Je ne participerai pas à un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite", a déclaré la présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga, ajoutant que, si elle était députée, elle voterait une motion de censure contre le gouvernement Barnier "parce que le choix du président de la République ne respecte pas le vote des Français".

Moins d'une semaine après sa nomination, Michel Barnier poursuit sa réflexion pour former un "nouveau gouvernement", promettant des ruptures et assurant qu'il ne s'agira pas d'un "remaniement". Sa quête de personnalités venues de la gauche, qui est déjà prête à le renverser, semble infructueuse.

Mme Delga a rappelé son soutien à la nomination de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve à Matignon, déplorant la "responsabilité première" d'Emmanuel Macron, dans le choix de ne pas le nommer.

"Ce que j'ai défendu au sein du Parti socialiste, c'est d'avoir une mobilisation forte pour un homme ou une femme de gauche. Bernard Cazeneuve en faisait partie. Je regrette que la direction de mon parti n'ait pas souhaité justement afficher le soutien à Bernard Cazeneuve", a poursuivi Mme Delga.

Interrogée sur le refus des responsables socialistes, Olivier Faure et Boris Vallaud, de participer à une rencontre avec M. Barnier avant que celui-ci ne présente sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée, elle a répondu qu'il "vaut mieux toujours avoir la volonté de dialogue et surtout d'apporter des solutions".

Le maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Karim Bouamrane, autre voix critique de la direction du PS, a indiqué "avoir décliné" une proposition d'entrer au gouvernement.

"Pour moi, ça serait de la compromission (...) On se retrouve avec un Premier ministre de droite validé par le Rassemblement national, un Premier ministre sous tutelle", a-t-il expliqué sur franceinfo.

M. Bouamrane a également regretté que le PS n'ait pas soutenu la nomination de Bernard Cazeneuve.

"La réalité aujourd'hui nous rattrape. On se retrouve avec des mesures dans une épure budgétaire qui va être assimilée à de l'austérité. On va avoir des prises de position qui vont nous associer au conservatisme et on va entrer dans une instabilité politique parce que je reste convaincu que le gouvernement de Michel Barnier va être voué à l'échec", a-t-il déploré.