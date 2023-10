Que pèse militairement le Hezbollah ?

La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne, alimentant les craintes d'une escalade régionale de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. Le Hezbollah fondé en 1982 est devenu une organisation paramilitaire capable de mettre en difficulté l'armée israélienne comme ce fut le cas en 2006. Que pèse militairement la milice chiite ?

C'est un discours qui n'est pas passé inaperçu au sein des cercles militaires israéliens. Ce 18 octobre 2021 le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah prend la parole dans un discours sur la télévision du Hezbollah. "Je révèle pour la première fois ce chiffre: nous disposons de 100.000 combattants, entraînés et armés", affirme le patron de la milice chiite.

Cette annonce est alors destinée au parti chrétien des forces libanaises. Des heurts quelques jours plus tôt entre les chrétiens et des militants chiites avaient fait alors sept morts au coeur de Beyrouth. Le Hezbollah, parti et milice chiite est le seul groupe politique au Liban qui a pu conserver légalement ses armes après la fin de la guerre civile (1975-1990) au nom de la "lutte" contre l'armée israélienne.

Le Hezbollah, "Parti de Dieu", est donc un groupe islamiste chiite, un parti politique et un groupe armé. Il a été fondé en juin 1982 à la suite de l'invasion du Liban par les forces armées israéliennes. Son existence n'est rendu que publique en 1985. Lors de sa fondation il est dirigé par Suhbu al Toufeilli. Il est remplacé par Abbas Moussaoui qui sera assassiné par l'armée israélienne en 1992. Son chef et leader spirituel est désormais Hassan Nasrallah.

Le seul groupe politique au Liban qui a pu conserver ses armes

Le mouvement chiite libanais est soutenu par l'Iran. Le Hezbollah soutient le régime syrien de Bachar El Assad. En 2009 le Hezbollah rend publique une charte où il est spécifiquement indiqué que aucun compromis n'est possible avec Israel. Le Hezbollah intègre progressivement la vie politique au Liban. Ses députés siègent au parlement.

Le "Parti de Dieu" a construit sa légitimité politique dans sa lutte contre l'armée israélienne qui occupe alors une bande de territoire du sud Liban de 1982 à 2000. En 2001, le retrait de l'armée israélienne du Liban sonne comme une victoire pour le groupe armée chiite. Le Hezbollah est accusé de également des actes terroristes contre Israel mais aussi contre des communautés juives. En 1994 une attaque à la voiture piégée vise à Buenos Aires un bâtiment abritant plusieurs associations juives. Le bilan est alors de 85 morts et 230 blessés. En 2006, le procureur argentin chargé de l'enquête, Alberto Nisman, accuse le gouvernement iranien d'être le commanditaire de l'attentat et le Hezbollah d'en être l'auteur.

200 000 missiles et roquettes

L'année 2006 est le moment de la grande confrontation avec l'armée israélienne contre le Hezbollah. le conflit débute le 12 juillet 2006 avec le tirs de roquettes et l'envoi d'un commando du Hezbollah en Israel. Huits soldats israéliens sont tués et plusieurs autres sont pris comme otages.

Ehud Olmert, le Premier ministre israélien (de 2006 à 2009) décide de lancer l'opération "Juste rétribution". 40000 soldats israéliens sont mobilisés. Le but est de détruire la milice chiite. Les combats sont acharnés. L'armée israélienne pénètre dans le sud de Liban jusqu'au fleuve Litani mais ne remplit pas son objectif initial, celui de détruire les capacités militaires du Hezbollah. Plus de 100 soldats israéliens trouvent la mort contre 250 à 650 soldats du Hezbollah selon les estimations. Durant ce conflit la milice chiite montre tout l'éventail de son arsenal : roquettes, missiles, missiles anti-char.

Des drones iraniens

Plus de 17 ans après le conflit, la milice a reconstitué largement son arsenal. En effet après sa guerre avec Israël, cette milice chiite libanaise "a donc commencé à réorganiser son jeu et à développer et remettre à niveau progressivement ses capacités militaires", explique à l'AFP Eva Koulouriotis, une analyste indépendante.

L'analyste évoque jusqu'à 200.000 missiles de toutes portées (Katioucha, Grad, Shahab notamment). S'y ajoutent des batteries antiaériennes et une gamme de drones, dont des Shahed-136 utilisés par la Russie en Ukraine et des Mohajer-4, tous deux de facture iranienne.

"La question la plus importante, c'est combien (de missiles) disposent d'un guidage de précision mais cela devrait être significatif", juge Fabian Hinz, un expert de l'IISS.