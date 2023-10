Que sait-on du Hamas, l’organisation à l’origine des attaques terroristes contre Israël ?

Ce samedi 7 octobre 2023 au petit matin, le Hamas a tiré plusieurs centaines de roquettes sur Israël. Mais que sait-on de ce mouvement islamiste et nationaliste, mais aussi politique et armé, considéré comme terroriste notamment par l’Union européenne et les États-Unis ?