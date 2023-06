Quels sont les 10 pays susceptibles de devenir membres de l'Union européenne ?

"La question n'est pas si on doit élargir, ni quand. (..) La vraie question est comment", a déclaré vendredi 2 juin sur Europe 1 Laurence Boone. La secrétaire d’État française chargée de l'Europe est de retour de Moldavie où elle a participé, aux côtés du président Emmanuel Macron, au sommet de la Communauté politique européenne qui a réunit 47 pays.

La Moldavie est elle-même engagée de façon "irréversible" vers l'adhésion à l'Union européenne, a par ailleurs affirmé jeudi sa présidente Maia Sandu à l'issue de ce sommet. "Votre présence lors de ce sommet nous rend plus confiant que jamais dans un avenir démocratique pour notre pays. Un pays qui est engagé de façon irréversible vers une adhésion à l'Union européenne", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse depuis le château Mimi, domaine viticole situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, Chisinau.

Autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les dirigeants européens se réunissent en Moldavie pour un sommet. Objectif : faire un front uni face à la guerre de la Russie en Ukraine et souligner le soutien aux ambitions du pays d'Europe de l'Est de se rapprocher de l'Occident et de tenir Moscou à distance. Bulboaca, 1er juin 2023. AP/Andreea Alexandru

10 pays sur liste d'attente

Avec l'Ukraine, la Moldavie a donc obtenu en juin 2022 le statut de candidat officiel. D'autres pays tels que la Géorgie espèrent être les prochains sur la liste. À leurs côtés, huit pays, à savoir la Turquie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine le Kosovo et Géorgie attendent d'adhérer à l'Union européenne.

"Avec 10 pays sur liste d'attente, cela va être un gros choc pour l'Union européenne" qu'il va falloir "gérer", a souligné Laurence Boone vendredi 2 juin. Selon elle, il ne s'agit pas seulement d'aider ces pays à faire les réformes nécessaires pour permettre leur adhésion, l'UE doit elle-même se préparer à leur arrivée. "Cela veut dire revisiter nos politiques, faire des changements sur les budgets, sur les institutions", a-t-elle détaillé, observant que cela allait être "le chantier de la décennie" à venir.

Comment faire pour adhérer à l'Union européenne ?

Le processus d’adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne comprend ensuite différentes phases. Il s’étale ainsi sur plusieurs années. La procédure pour qu'un État soit reconnu comme étant candidat à l'adhésion de l'Union européenne compte plusieurs étapes : il faut être un État reconnu par l’UE ;

être un État européen dans sa géographie ;

respecter et promouvoir les valeurs inscrites à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne (dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit, droits de l'homme ...) ;

adoption d'une stratégie de pré-adhésion (réformes institutionnelles et économiques menées avec l'aide de l'UE) ;

négociations d'adhésion (intégration de la législation européenne) ;

signature d'un traité d'adhésion. sources : sources : site officiel de l'Union européenne et viepublique.fr

Faire bloc face à la Russie

Laurence Boone a également défendu la pertinence de l'élargissement de l'UE dans le contexte de la guerre en Ukraine. "La Russie nous fait la guerre à nous aussi, une guerre de désinformation, avec les prix de l'énergie", a-t-elle argué. "L'objectif (du président russe Vladimir) Poutine est de déstabiliser l'UE".

Face à cette réalité, "la famille Union européenne se serre les coudes", a-t-elle poursuivi. Elle doit aussi "mieux aider les pays" les plus vulnérables. "On leur donne plein de fonds (financiers) mais on ne les aide pas à se gérer, on va faire différemment", a-t-elle enfin assuré. Élargir, c'est "comment on fait pour se mettre en ordre de marche, donc c'est une petite révolution", a-t-elle encore déclaré.