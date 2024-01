Qui est Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre français ?

Le président Emmanuel Macron a nommé mardi à Matignon Gabriel Attal, 34 ans, qui devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République.

Le jeune et populaire ministre de l’Éducation nationale va succéder à Elisabeth Borne, contrainte lundi à la démission après vingt mois passés à la tête du gouvernement.

Peu avant cette annonce, il parlait encore redoublement dans une réunion en visioconférence avec des chefs d'établissement. "L'école c'est l’arme la plus puissante que nous ayons pour changer la société" et "quelles que soient les évolutions à venir, cette conviction et cette cause ne cesseront jamais de m'habiter", a-t-il dit en conclusion.

Macroniste de la première heure, le nouveau Premier ministre, qui ne fait pas mystère de son homosexualité, était devenu la personnalité la plus populaire du gouvernement et de la majorité, convainquant un Français sur deux, alors que plus d'un tiers d'entre eux réclamaient sa nomination à Matignon dans une récente étude. Gabriel Attal aurait pour mission d'offrir à Emmanuel Macron l'élan que son second quinquennat n'a jamais trouvé.

Sa première tâche sera de former un nouveau gouvernement sous le signe du "réarmement" vanté par le chef de l’État lors de ses voeux du Nouvel An: "réarmement industriel, économique, européen" mais aussi "civique", autour notamment du vaste chantier de l'école que Gabriel Attal a porté depuis l'été en initiant de nombreuses réformes d'ampleur.

L'ascension fulgurante d'un fidèle macroniste

La nomination de Gabriel Attal offre des garanties aux tenants du "dépassement" du traditionnel clivage droite-gauche.

Son nom est remonté en haut de la liste lundi pour Matignon alors que deux favoris, fidèles macronistes, tenaient jusque-là la corde: le discret ministre des Armées Sébastien Lecornu, 37 ans, venu de la droite, et l'ancien ministre de l'Agriculture, parti dans le privé Julien Denormandie, 43 ans.

Entré par la petite porte au secrétariat à la Jeunesse, Gabriel Attal a connu une ascension fulgurante.

Lors de son passage au ministère du Budget, l'aisance médiatique de Gabriel Attal lui permet d'être l'un des rares ministres envoyés en première ligne pour défendre l'impopulaire réforme des retraites.

A la tête du prestigieux portefeuille de l’Éducation nationale depuis juillet 2023, le jeune ministre, omniprésent sature l'espace médiatique et séduit les populations âgées qui constituent le coeur de l'électorat macroniste avec ses prises de position en faveur de l'uniforme ou l'interdiction de l'abaya à l'école.

Gabriel Attal est le quatrième Premier ministre nommé depuis 2017 sous la présidence Macron, régulièrement accusé par ses détracteurs de concentrer les pouvoirs et faire de la micro-gestion.

"Attal retrouve son poste de porte-parole" du gouvernement, un poste qu'il avait également occupé lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, a ironisé Jean-Luc Mélenchon, le leader de la gauche radicale, sur X. "La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour", a-t-il dénoncé.

Un héritier pour "continuer le combat"

Il "incarne un élan, une dynamique, une audace dont on a sûrement besoin", résume un cadre de la majorité.

Pour le constitutionnaliste Benjamin Morel, Gabriel Attal est le signe d'une "stratégie très offensive en vue des élections européennes" de juin, où l'extrême droite est donnée gagnante en France.

Gabriel Attal incarne "la jeunesse, l'ambition, ça évoque un peu en toile de fond le Macron du départ, un briseur de code", selon le politologue Bruno Cautrès, même si sa nomination "ne réglera pas le problème de la majorité", ni celui du "cap principal du mandat".

Emmanuel Macron avait salué le 20 décembre sur France 5 chez son jeune ministre un responsable politique qui "partage (ses) combats depuis le début" et qui a "l'énergie, le courage" pour "porter les réformes" à venir, voire, tel un héritier, "continuer le combat".

Reste à savoir si le remaniement sera d'ampleur. Plusieurs proches du président appellent à resserrer l'équipe gouvernementale qui compte aujourd'hui 39 membres.