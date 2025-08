Qui est Gali Baharav‑Miara, cette magistrate qui défie Benjamin Netanyahu ?

Gali Baharav‑Miara est une figure emblématique de la justice indépendante en Israël. Depuis 2022, elle affronte le gouvernement Netanyahu, défendant la légalité et l’État de droit. Limogée avant que la Cour Suprême ne suspende la décision, son cas illustre le conflit qui oppose en Israël, Benyamin Netanyahu, et les instances juridiques.

Gil Cohen-Magen/Pool Photo via AP

Elle est la magistrate qui défie aujourd'hui le pouvoir de Benjamin Netanyahu. Gali Baharav‑Miara, née le 18 septembre 1959, est la procureure générale d’Israël depuis le 7 février 2022. Elle est la première femme à occuper cette fonction cruciale. Forte d’une longue carrière dans le droit administratif à Tel Aviv, elle s’est imposée comme une voix indépendante et rigoureuse.

Une relation houleuse avec l'exécutif

Rapidement, elle s'oppose au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Elle lutte contre la réforme judiciaire lancée en 2022 qui, selon elle, mettait en péril la démocratie israélienne. Le 4 janvier 2023, le ministre israélien de la justice présentait son projet de réforme judiciaire, visant à renforcer le pouvoir des élus et de l’exécutif, en restreignant celui des magistrats.

Elle s’est également opposée à la révocation du chef du Shin Bet Ronen Bar, exigé par le Premier ministre en mars 2025, estimant cette décision illégale.

Le 23 mars dernier, le gouvernement israélien a voté à l’unanimité une motion de défiance contre elle, amorçant formellement son limogeage. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, l’a accusée de comportement “inapproprié” et de bloquer l’action gouvernementale par ses avis juridiques. Ce vote sans précédent a suscité une vive opposition publique et politique, réveillant les manifestants qui dénonçaient une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Ce lundi 4 août, les ministres du gouvernement Netanyahu ont à nouveau voté, à l’unanimité, sa destitution. Ils l’accusent de motivations politiques et d’entraver les réformes proposées par le pouvoir exécutif. Ce limogeage intervient alors qu’elle supervise le procès en corruption du Premier ministre.

Sursaut de l’institution judiciaire

La Cour suprême israélienne a réagi sans attendre, en suspendant la décision et en interdisant la nomination d’un nouveau procureur général. Plusieurs recours ont été déposés par l’opposition et des ONG, dénonçant un acte illégal et politiquement motivé.

Nous continuerons à agir pour protéger la démocratie et le fonctionnement régulier du système judiciaire Amit Aisman - Procureur général d'Israël

Le procureur d’État, Amit Aisman, a qualifié cette décision de « sans précédent » et contraire à la loi. Il a salué le professionnalisme et l’intégrité de Gali Baharav‑Miara, et a appelé son équipe à maintenir leur engagement pour préserver l’État de droit. Un appel clair à résister aux pressions politiques.

Ce que ce limogeage veut dire

Ce limogeage, ciblant une figure centrale de l’opposition juridique au gouvernement, est perçu comme une tentative de centraliser le pouvoir exécutif. Il s’inscrit dans une logique plus large de réforme judiciaire contestée depuis 2023, jugée néfaste par ses opposants.