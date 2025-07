Qui est Massad Boulos, le Libano-Américain qui incarne la "diplomatie commerciale" de Donald Trump en Afrique?

Massad Boulos, le "conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique", incarne la nouvelle "diplomatie commerciale" des États-Unis sur le continent. Beau-père d'une des filles du président américain, il détient des passeports libanais, français et américain et gère une entreprise implantée au Nigeria.

Un bras droit de Donald Trump qui agit dans l'ombre lors du premier sommet africain organisé par le président américain à la Maison Blanche qui se tient de ce mercredi 9 au vendredi 11 juillet. Les chefs d'État du Sénégal, de la Mauritanie, du Libéria, du Gabon et de la Guinée-Bissau étaient à la même table que le président américain mercredi à Washington. Au menu du déjeuner: business et gros sous.

Massad Boulos, considéré comme l'un des hommes les plus influents de la communauté américano-libanaise, s'est fait en quelques mois une place de choix dans l'administration de Donald Trump. Nommé le 2 avril, l'homme de 54 ans est déjà en charge des dossiers du Moyen-Orient. Il s'est également vu confié la mission de construire une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et de permettre aux entreprises américaines de faire des affaires sur le continent africain.

Un proche du clan Trump

L'homme d'affaires fait partie de la famille du président américain depuis le 12 novembre 2022. Son fils Michael, alors âgé de 25 ans épouse l'une des filles du futur président Tiffany, 29 ans.

Massad Boulos devient un intime du candidat républicain et l'un de ses principaux soutiens de la campagne présidentielle de 2024. Originaire du Moyen-Orient, il essaie de rallier à son candidat républicain les communautés arabo-américaines dans le Michigan avec un certain succès.

Une famille libanaise influente

L'homme est né au nord du Liban dans une famille influente de la communauté grecque orthodoxe du pays dans la petite ville de Kfaraakka, connu pour son commerce d'huile d'olive.

Selon le New York Times, sa famille a toujours joué un rôle important dans le pays. Elle fait partie de ses grandes familles chrétiennes libanaises proche du régime syrien des Assad et du mouvement chiite, le Hezbollah dans les années 90 et 2000.

L'homme politique chrétien Sleiman Frangié est soutenu par sa famille à la présidence du pays. Massad Boulos, lui, s'est toujours dit au dessus des partis politiques libanais et des querelles de son pays.

Massad Boulos quitte assez rapidement son Liban natal pour les États-Unis. Il émigre aux États-Unis, adolescent et obtient un diplôme en droit international à l'Université de Houston au Texas. Il prend plus tard le contrôle de la société de camionnage SCOA à Lagos au Nigeria qui opère en Afrique de l'Ouest, selon Jeune Afrique.

Connaît-il la fortune grâce à cette affaire? Massad Boulos dirige une société qui, selon le New York Times n'a généré que 66000 dollars de bénéfices l’an dernier. Il aurait également des liens d'affaires avec un restaurant au Nigeria. Il est loin d'être milliardaire.

Des liens d'affaires avec l'Afrique de l'Ouest

L'Orient Le Jour souligne surtout que Massad Boulos a épousé Sarah la fille du magnat et milliardaire libanais Zuhair el-Achkar Fadoul. Ce dernier est patriarche de l’un des plus puissant clan libanais en Afrique de 'l'Ouest.

Zuhair el-Achkar Fadoul fait fortune en Afrique francophone après les indépendances. Il fonde en 1966 au Burkina Faso, le groupe Fadoul détient plus d'une centaine de sociétés en Afrique dans des secteurs aussi variés que la construction, la distribution, la production ou l’audiovisuel.

Massad Boulos, à gauche le 27 juin, lors de la signature de l'accord avec le Rwanda et la RD Congo en présence des ministres des affaires étrangères des deux pays, Olivier Nduhungirehe et Therese Kayikwamba Wagner à Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Faire cesser les combats en RDC

Massad Boulos joue avec l'aide du Qatar les médiateurs entre le Rwanda et la RDC. Mais cette nouvelle implication américaine n'est pas gratuite. C'est ce que souligne l'ancien ambassadeur américain en Centrafrique Jeffrey Hawkins, interrogé par TV5MONDE: "Donald Trump n'a aucune vision stratégique, aucune vision politique de ce que doivent être les rapports entre l'Afrique et les Etats-Unis. Il a même détruit ce qui faisaient les fondements de la politique américaine sur le continent depuis plusieurs décennies. Mais il a une obsession africaine, celle des minerais", constate l'ancien diplomate.

"L’un des objectifs immédiats de l’administration Trump est la réouverture de la mine d'étain de Bizie dans l’est du Congo", explique ainsi Joseph Szlavik, un lobbyiste proche de la Maison Blanche dont la société Scribe Strategies and Advisors travaille pour le ministère congolais des Communications et des médias, interrogé par Jeune Afrique. Cette mine représente près de 7% de la production mondiale de ce minerai. L'Etain fait partie des minerais les plus chers au monde désormais.

Signe de cette nouvelle présence américaine, Erik Prince, ancien militaire américain, connu pour ses sociétés privées de mercenaires aurait selon Reuters et le media Africa Intelligence, aurait signé un accord avec le gouvernement congolais pour sécuriser mines, forêts ou encore hydrocarbures de la l'est de la République démocratique du Congo.

Le 27 juin les ministres des affaires rwandais et congolais signent un accord de paix à Washington en présence de Marc Rubio et de Massad Boulos. L'accord prévoit notamment des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'est de la RDC et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais dans un délai de trois mois.

Massad Boulos incarne surtout le changement de cap de Washington sur le continent africain: moins d'aides au développement mais une volonté farouche de faire prospérer les affaires des entreprises américaines sur le continent. Une diplomatie commerciale.