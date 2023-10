Qui est Mohammed Deif, l'homme derrière les attaques du Hamas contre Israël ?

Il est considéré par les services de renseignement israéliens comme le cerveau des attaques contre Israël. Âgé de 60 ans, amputé des jambes et d'un bras et borgne le chef de la branche armée du Hamas a réussi ces 30 dernières années a échapper à l'armée israélienne. Retour sur son parcours.

L'homme est âgé de 58 ans mais il n'existe aucune photo de lui récente. Dans les manifestations du Hamas son portrait en ombre chinoise est brandie par ses partisans.

On sait de lui qu'il est fortement diminué. Il a perdu un oeil, deux jambes et un bras. Mais depuis son fauteuil roulant, c'est bien lui, le patron de la branche militaire du Hamas, qui dirige les opérations militaires et les attaques terroristes contre le Hamas.

Dans un message relayé par les médias israéliens il affirmait avoir lancé 5000 roquettes contre le territoire israélien. Le chef des brigades Ezzedine Al-Qassam dans son message justifie ces attaques par le blocus de Gaza imposé par Israel depuis 2006.

Il est né dans la bande de Gaza en 1965 dans le sud de la bande de Gaza. Il fait des études de biologie, physique et chimie. Il se rapproche des frères musulmans lors de ses études àl'université islamique de Gaza.

Il rejoint le Hamas fondé en 1987 par trois membres des Frères musulmans.

Et s'engage dans la lutte armée contre les forces israéliennes. Il est né Mohammed Diab Ibrahim al-Masri. Il doit son nom de "Deif", invité en arabe au fait qu'il ne dort jamais au même endroit chaque nuit chez des sympathisants pour échapper à des partisans. Il a échappé à 7 tentaties d'assassinat. Il perd entre 2002 et 2006, son bras, son oeil et ses jambes.

Il monte dans la hiérarchie de la branche armée du Hamas. Il devient chef des Birgades al-Qassam en 2002.

Sous son commandement, le Hamas devient de plus en plus puissant militairement. Il serait à l'origine de la construction des tunnels de Gaza, base de la stratégie de la guerre aérienne et souteraine contre l'armée israélienne. L'homme est à l'origine des attaques du 7 octobre qui ont fait plus de 1000 morts coté israélien.