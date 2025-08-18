Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

A la tête du "Bureau de la foi" de la Maison Blanche, Donald Trump a placé une femme, sa conseillère spirituelle, Paula White. Une nomination qui a fait grincer des dents, y compris parmi les chrétiens. La télévangéliste presque sexagénaire et multi-divorcée est une personnalité controversée.

Donald Trump et Paula White lors du National Faith Summit à l'église Worship With Wonders, le 28 octobre 2024, à Powder Springs, en Géorgie.

Le 7 février 2025, tout juste élu pour un deuxième mandat, le président américain Donald Trump décrète la création d'un Bureau de la foi de la Maison Blanche, dirigé par la pasteure Paula White.

Ce nouveau bureau a pour vocation d'"aider les entités confessionnelles, les organisations communautaires et les lieux de culte dans leurs efforts pour renforcer les familles américaines, promouvoir le travail et l'autonomie financière, et protéger la liberté religieuse", et de leur permettre "de concourir sur un pied d'égalité pour obtenir des subventions, des contrats, des programmes et d'autres possibilités de financement fédéral".

I have been appointed to lead the White House Faith Office. The office will work alongside Attorney General Pam Bondi to combat discrimination against Christians in federal institutions and ensure religious liberties are upheld across the country! pic.twitter.com/ifLFXyPvhn — Paula White-Cain (@Paula_White) February 6, 2025

Pour ses détracteurs, ce décret vise davantage à promouvoir l'idéologie conservatrice que les principes fondamentaux de la foi chrétienne. Qualifiée d'"abomination" par plusieurs leaders évangéliques, la nomination de Paula White à la tête du Bureau de la foi est aussi critiquée par ceux qui font valoir qu'une femme n'est pas qualifiée à ce poste.

Télévangélisme et prospérité

Avant de s'engager en politique, Paula White-Cain était surtout connue comme télévangéliste et conseillère spirituelle de Donald Trump et d'autres célébrités. Après une enfance difficile à Tupelo, dans le Mississippi, marquée par le suicide de son père et des abus sexuels, Paula White-Cain s'est convertie au christianisme à l'adolescence.

Elle s'installe en Floride au milieu des années 1980 avec son deuxième mari, Randy White. Tous deux fondent le Tampa Christian Center, qui deviendra la Without Walls International Church, une méga-église de 20 000 membres qui a fait faillite en 2014. Paula White est ensuite devenue pasteure principale au New Destiny Christian Center à Apopka, en Floride, jusqu'en 2019.

Paula White en prière lors d'un dîner de Pâques avec le président Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, le 16 avril 2025. Pool via AP

Elle transforme alors son métier en un business lucratif : Paula White Ministries est lancé en 2001 et, en 2006, son émission Paula White Today un programme de prières et d’exhortations télévisées, est diffusée sur neuf chaînes de télévision.

Paula White y gagne une fortune conséquente, qui corrobore la théologie de la prospérité : la réussite financière et matérielle, signe de Dieu, est une preuve de la faveur divine, tandis que la pauvreté une punition venue d'en haut. Une théorie qui lui vaut d'être traitée d'"hérétique", entre autres par le commentateur des réseaux sociaux Jon Root, qui qualifie sa nomination de "pire décision prise par le président Trump depuis son entrée en fonction".

Une longue histoire

Trump séduit depuis longtemps les électeurs évangéliques, dont la grande majorité l'a soutenu lors de ses trois campagnes présidentielles. Ainsi les liens entre Paula White et le Donald Trump ne datent-ils pas d'hier. Il est apparu plusieurs fois dans son émission de télévision, et il se dit que c'est elle qui a conduit le président à la foi.

Une foi sur mesure, puisque Paula White n'hésite pas à menacer sur Internet ceux qui ne font pas de dons à son œuvre : "Vos rêves mourront et vos enfants aussi". Donald Trump, lui, assure un jour que "Dieu l'a sauvé" pour qu'il dirige l'Amérique – en référence à l'attentat manqué du 13 juillet 2024 – et critique le lendemain l'émouvant appel à la compassion de l'évêque Mariann Edgar Budde.

Loyauté récompensée

Paula White a présidé le comité consultatif évangélique pendant la campagne présidentielle de 2016 et prononcé la prière d'ouverture lors de la première investiture de Donald Trump en janvier 2017. Elle est la première femme à bénéficier de cet honneur.

Pendant son premier mandat, elle a été l'une des conseillères spirituelles de Donald Trump et a ouvertement soutenu bon nombre de ses politiques. Elle a continué à le faire tout au long de son premier mandat et sous l'administration Biden.

Dans une prière devenue virale, scandée comme si elle était en transe, Paula White priait avec fouge pour que Dieu et les "anges" donnent la "victoire" à Donald Trump à l'élection de 2020. "J'entends le son de la victoire. Le Seigneur dit que c'est fait. Car j'entends : "victoire, victoire, victoire !" Election perdue face à Joe Biden.

This is evangelist Paula White. Here she is in November, 2020 leading a prayer service trying to secure Trump's reelection. Today, Trump announced that she would lead a new White House Faith Office. h/t @RightWingWatch pic.twitter.com/67xV8a9mBf — Christian Nightmares (@ChristnNitemare) February 6, 2025

Alors que certains leaders évangéliques de premier plan ont abandonné Trump après les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021, Paula White, elle, lui est restée fidèle. Elle a été récompensée par la direction du Bureau de la foi dans le nouveau gouvernement

Malversations financières ?

De 2007 à 2011, la commission des finances du Sénat a enquêté sur six télévangélistes de méga-églises, dont la Without Walls International Church de Paula White-Cain, accusé d'avoir détourné des fonds caritatifs.

Selon les conclusions de l'enquête, l'organisme versait des salaires à des membres de la famille élargie de la pasteure, possédait un jet privé et affrétait fréquemment des vols, notamment vers les îles Caïmans ou Las Vegas ; il a également versé des acomptes pour l'achat d'un manoir 750 m² à Tampa, en Floride, et d'un appartement de 3,5 millions de dollars dans la Trump Tower, à New York.

Aucune mesure n'a été prise, mais les chiffres qui figurent dans ce rapport sont autant d'ombres sur son parcours.

Just like Trump, Paula White is in her 3rd marriage;



Just like Trump, Paula White has a history of financial malfeasance (once used church donations to buy a $3.5 million condo in NYC Trump Tower);



And just like Trump, Paula White is fucking batshit crazy. #SakaTara pic.twitter.com/UZn7wxmg9K — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) February 29, 2020

Infidélités ?

La vie personnelle de Paula White fait également froncer les sourcils. Elle s'est mariée trois fois, d'abord avec Dean Knight, puis avec Randy White, et ensuite avec Jonathan Cain, le claviériste et compositeur du groupe de rock Journey, qu'elle a épousé en 2015.

Paula White-Cain est fortement soupçonnée d'infidélités conjugales. En 2010, elle a été photographiée quittant un hôtel à Rome main dans la main avec un autre télévangéliste, Benny Hinn. Celui-ci s'est excusé quelques mois plus tard pour sa "relation inappropriée" avec Paula White ; elle persiste à nier.

La très pieuse Paula White a largué 2 maris puis en a épousé un 3e, membre du groupe de rock Journey dont elle a piraté le compte bancaire pour détourner des centaines de milliers de $ (via @Amelia84M).



Bref, toutes les qualités requises pour le bureau de la Foi en Trump.

Amen. https://t.co/pU8UPtIRtt — Marion Van Renterghem (@MarionVanR) February 8, 2025

Réinitialisation spirituelle...

Le 1er mai 2025, lors d'un étonnant rassemblement à la Maison Blanche pour marquer la journée nationale de la prière, qui a lieu tous les premiers jeudi de mai aux Etats-Unis, Donald Trump était entouré de chefs religieux lui souhaitant de faire des "rêves divins", à commencer par Paula White : "Entourez-le d'une protection divine surnaturelle, lançait-elle. Accordez-lui une sagesse qui dépasse l'entendement humain.... et donnez-lui des rêves et des visions divines".

“Prayer is not a religious act. It is a national necessity.” ~@Paula_White today @WhiteHouse for National Day of Prayer pic.twitter.com/9ZjAneeXDz — Carrie Sheffield (@carriesheffield) May 1, 2025

Lors de cette prière collective, Paula White qui, en 2019, affirmait que "quand elle est à la Maison-Blanche, Dieu est à la Maison-Blanche", a aussi appelé à la "réinitialisation spirituelle" de l'Amérique.

‘To say no to President Trump would be saying no to God.’ — Trump’s faith adviser and ‘Righteous Gemstones’ character come to life Paula White is now an official White House employee pic.twitter.com/hjCOfnpjHD — NowThis Impact (@nowthisimpact) November 4, 2019

