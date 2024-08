Qui est Pavel Dourov, le PDG de Telegram arrêté à Paris ?

Pavel Dourov, fondateur et PDG de la célèbre messagerie cryptée, Telegram, a été arrêté dès son arrivée à Paris samedi 24 août. Le franco-russe âgé de 39 ans était visé par un mandat d'arrêt et une enquête a été ouverte pour l'absence de modération de sa plateforme.

Aussitôt descendu d'un avion en provenance de Bakou (Azerbaïdjan), le fondateur et PDG de l'application Telegram, Pavel Dourov, a été arrêté par la police française ce samedi 24 août à l'aéroport du Bourget, non loin de Paris. Alors qu'il était visé par un mandat de recherche émis par les autorités françaises, il a tout de même décidé de se rendre à Paris où il avait prévu de dîner. "Peut-être par sentiment d'impunité", a suggéré l'une des sources proches du dossier.

Un "Mark Zuckerberg russe" avec un passeport français

Sentiment qui ne s'est pas construit en un jour : l'histoire de son succès remonte au début des années 2000. L'entrepreneur russe, fraîchement diplômé de l'université de Saint-Pétersbourg (Russie) lorsqu'il a lancé sa première Jeune pousse. Un réseau social, nommé VKontakte (VK), créé en 2006. Ce site, équivalent à un Facebook russe, lui a valu rapidement le surnom de "Mark Zuckerberg russe". Mais le succès de VK a suscité des remous politiques et Pavel Dourov a quitté son pays en 2014 après avoir vendu sa plateforme à des personnes proches du pouvoir.

Avec son frère Nikolaï, il décide alors de développer Telegram. Un nouveau réseau social qui, plus tard, cumulera plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Installé à Dubaï, il a obtenu d'abord la citoyenneté de l'île caribéenne Saint-Kitts-et-Nevis puis, en août 2021, la nationalité française grâce à une démarche administrative peu commune, dite "de l'étranger émérite". Elle consiste à attribuer un passeport français aux individus qui contribuent au "rayonnement international de la France".

Libertarien revendiqué et chantre de la confidentialité d'Internet, le milliardaire âgé de 39 ans se distingue par sa discrétion dans les médias traditionnels. En revanche, il n'hésite pas poster des photos de son corps musclé sur les réseaux sociaux, accompagnées de phrases inspirantes. Adepte d'un mode de vie spartiate, il revendique sa non-consommation de viande, de produits laitiers, de caféine, de gluten, d'alcool ou encore de médicaments, et il dit ne posséder aucun bien important. On peut le voir cependant aux quatre coins du monde se baignant, pratiquant du yoga ou encore prenant un bain glacé.

Géniteur de plus de 100 enfants

Avec sa garde-robe monochrome, il semble cultiver sa ressemblance avec Neo, le personnage du film "Matrix" et se targue de mener une vie solitaire. Mais cela ne l'a pas empêché de se vanter, en juillet dernier, d'être le père biologique de plus de 100 enfants grâce à ses dons de sperme dans une dizaine de pays. Un "devoir civique", selon lui, qui le rapproche de la mouvance pro-nataliste à laquelle adhérent plusieurs milliardaires de la tech, dont le sulfureux Elon Musk.

Selon le magazine Forbes, la fortune de Pavel Dourov est estimée en 2024 à 15,5 milliards de dollars (13,38 milliards d'euros) mais le toncoin, la cryptomonnaie qu'il a créée, a dévissé de plus de 15% depuis l'annonce de son arrestation.

La plateforme favorite des criminels

Très prisée par les personnes vivant sous des régimes autoritaires, en raison de sa confidentialité, l'application Telegram est aussi devenue le moyen de communication préféré des criminels. La justice française lui reproche notamment une absence totale de modération et un manque de coopération avec les autorités.

Narcotrafic, pédopornographie, escroquerie, blanchiment... la liste des crimes que son application laisse passer est longue. Au total, l'enquête regroupe douze infractions présumées relevant de la criminalité organisée. Telegram a refusé de transmettre les informations les concernant. Pourtant, plusieurs experts restent sceptiques quant à la réelle sécurité offerte par Telegram. Si la plateforme se dit "plus sûre que les messageries de masse comme WhatsApp", elle ne crypte pas les messages par défaut, à la différence de la filiale de Facebook.

(Re)voir La garde à vue de Pavel Dourov prolongée

Depuis son arrestation, les réactions s'enchaînent dans tous les sens. Des personnalités, telles que l'écologiste Sandrine Rousseau, en France, ont salué cette "bonne nouvelle pour les droits humains" tandis que d'autres, comme le milliardaire Elon Musk, ont couru à la rescousse de Pavel Dourov, en lançant un mot-dièse "#FreePavel". Telegram, de son côté, a réagi à l'interpellation via son propre canal en affirmant que son PDG n'a "rien à cacher" et que la société "se conforme aux lois européennes, y compris le Règlement sur les services numériques, son action de modération est dans la norme du secteur".

Le président français Emmanuel Macron réfute toute "décision politique" dans l'arrestation du magnat de l'Internet. Reste que les Émirats arabes défendent leur résident Pavel Dourov et demandent "au gouvernement de la République française que tous les services consulaires nécessaires lui soient fournis d'urgence".