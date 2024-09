Qui est Ryan Wesley Routh, le suspect de la tentative d'assassinat de Donald Trump ?

Donald Trump l'a échappé belle encore une fois. Le candidat républicain a été la cible d'une deuxième tentative d'assassinat présumée, dimanche 16 septembre, alors qu'il jouait sur son terrain de golf en Floride. Dans la foulée, le FBI a annoncé l'arrestation d'un suspect qui semblait l'avoir pris pour cible.

Les médias américains ont désigné Ryan Wesley Routh, un citoyen américain.

Caché dans les buissons

Âgé de 58 ans, le suspect a été arrêté après que des agents de police d'élite du Secret Service eurent "ouvert le feu sur un homme armé", rapportent les médias américains. Selon les informations divulguées dans la presse, l'homme en question portait un fusil de type AK-47 près du terrain de golf de Donald Trump.

Le suspect s'est échappé des buissons dans lesquels il s'était caché, a laissé tomber l'arme et a pris la fuite à bord d'une voiture noire avant d'être retrouvé par les autorités, selon les médias. Le fusil et deux sacs à dos avec du matériel d'enregistrement vidéo ont été retrouvés en suite par les autorités.

Un entrepreneur féru de l'actualité

Les chaînes CNN et CBS ont rapporté que Ryan Wesley Routh était un constructeur indépendant de logements à Hawaï. Originaire de Greensboro en Caroline du Nord, il affiche un casier judiciaire avec des éléments s'étalant sur plusieurs décennies avec des condamnations entre 2002 et 2010. Possession d'armes de destruction massive, port d'arme dissimulée, délit de fuite, possession de biens volés et résistance aux forces de l'ordre, entre autres chefs d'accusation, figurent dans son historique, selon l'agence américaine Associated Press. Le cinquantenaire publie régulièrement des articles sur la politique et l'actualité, critiquant parfois le milliardaire Donald Trump.

Ryan Wesley Routh à Kiev, avril 2022 © AP Photo/Efrem Lukatsky

Mais le suspect est surtout connu pour son soutien à l'Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février 2022. "JE SUIS PRÊT À PRENDRE L'AVION POUR CRACOVIE ET À ME RENDRE À LA FRONTIÈRE DE L'UKRAINE POUR ME PORTER VOLONTAIRE, ME BATTRE ET MOURIR... Puis-je être l'exemple que nous devons gagner ?", écrivait-il sur X en mars 2022.

Il s'est même rendu sur place. L'AFP l'avait interviewé à Kiev fin avril 2022, alors qu'il participait à une manifestation de soutien aux Ukrainiens piégés dans la ville portuaire de Marioupol. "Poutine est un terroriste et il faut en finir avec lui. Nous avons donc besoin que tout le monde, dans le monde entier, arrête ce qu'il fait et vienne ici maintenant", dénonçait-il.