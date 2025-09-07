Qui était Carlo Acutis, l'adolescent influenceur devenu saint ?

Surnommé le "cyber-apôtre" ou le "geek de Dieu", Carlo Acutis, un adolescent italien féru d'Internet mort en 2006 à l'âge de 15 ans, a été canonisé dimanche par le pape Léon XIV au Vatican. Il devient ainsi le premier millenial, cette génération née durant les années 1980 jusqu'au milieu des années 90, déclaré "saint".

Des pèlerins portant un t-shirt avec un portrait de Carlo Acutis arrivent pour la messe de canonisation sur la place Saint-Pierre au Vatican, le dimanche 7 septembre 2025.

Carlo Acutis est le premier saint issu de la génération Y, celle des millenials, qui ont vécu une partie au moins leur adolescence dans les années 2000. Adolescent italien féru d'internet, mort à 15 ans en 2006 et reconnu pour son souci des autres et sa grande piété, Carlo Acutis a été canonisé dimanche 7 septembre à Rome par le pape Léon XIV.

Lors d'une messe solennelle, le pape américain a prononcé la formule en latin actant sa canonisation, accueillie par les applaudissements des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, a constaté l'AFP. L'étudiant laïc Pier Giorgio Frassati (1901-1925), un passionné d'alpinisme réputé pour son engagement social et spirituel, a lui aussi été canonisé à cette occasion.

La canonisation de Carlo Acutis, emporté par une leucémie foudroyante, était initialement prévue le 27 avril, mais avait été reportée en raison de la mort du pape François.

Né à Londres en 1991 dans une famille peu pratiquante, Carlo Acutis était habité d'une foi précoce et brûlante, au point de se rendre à la messe chaque jour. Surnommé le "cyber-apôtre" ou "geek de Dieu" pour ses talents en informatique qu'il mettait à profit pour parler du Christ, il a créé un site Internet consacré aux miracles et traduit en plusieurs langues.

Deux miracles reconnus

Le Vatican lui a reconnu deux miracles, condition préalable à sa sanctification: la guérison d'un enfant brésilien atteint d'une rare malformation du pancréas, puis celle d'une étudiante costaricienne grièvement blessée dans un accident.

Dans les deux cas, leurs proches avaient invoqué l'aide de l'adolescent, qui avait été béatifié en 2020 par le pape François.

Avec près d'un million de visiteurs en 2024, le diocèse d'Assise fait état d'une hausse continue de la fréquentation du Sanctuaire de la Spoliation où le corps de l'adolescent, visage joufflu et cheveux de jais, repose en jeans, baskets et veste de jogging, stupéfiant le public par son état de conservation.

Le diocèse a mis en place des écrans géants pour suivre la cérémonie et affrété un train spécial qui doit transporter plus de 800 personnes à Rome.

"Exemples positifs"

Comme le veut la tradition, une tapisserie avec une photo du jeune homme, vêtu d'un polo rouge et portant un sac à dos, a été déployée sur la façade de l'imposante basilique Saint-Pierre au Vatican, une image qui tranche avec les portraits habituels de saints en noir et blanc.

L'Eglise catholique promeut le parcours du jeune homme auprès des jeunes, qui s'identifient plus facilement à sa vie quotidienne qu'avec le quotidien austère de certains martyrs du Moyen-Âge.

"Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'exemples positifs, d'histoires de vie exemplaires qui aident nos enfants à ne pas suivre des images dérangeantes, des exemples violents et des modes passagères", a déclaré l'évêque d'Assise, Mgr Domenico Sorrentino, dans un communiqué.

Le parcours vers la canonisation

La canonisation - étape finale vers la sainteté dans l'Eglise catholique, succédant à la béatification – est le fruit d’un long et méticuleux processus et ne peut être approuvée que par le pape. Elle requiert trois conditions : être mort depuis cinq ans au moins, avoir mené une vie chrétienne exemplaire et avoir accompli au moins deux miracles, dont un après la béatification.

Cette décision fait l'objet d’un "procès" (enquête) instruit au Vatican par le Dicastère (ministère) pour la Cause des Saints : des spécialistes (médecins, théologiens, …) sont notamment chargés d’évaluer l'existence de miracles (souvent des guérisons non expliquées scientifiquement).

Le procès de canonisation du jeune homme a été extraordinairement rapide.

Cette cérémonie de canonisation, la première pour le pape Léon XIV depuis son élection en mai, intervient en plein Jubilé, "Année sainte" de l'Eglise catholique, pour laquelle plus de 24 millions de personnes se sont déjà rendues à Rome, selon le Vatican.