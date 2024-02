Qui veut une nouvelle guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ?

Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Des affrontements meurtriers ont éclaté à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'un et l'autre s'accusent mutuellement. Erevan dénonce une volonté de guerre totale de Bakou, qui lui surfe sur sa victoire éclair dans le Haut-Karabakh de septembre 2023. L'UE, les États-Unis et la Russie jouent difficilement le rôle d'arbitre.