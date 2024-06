Rafah sous les bombardements, après la présentation d'un plan israélien de cessez-le-feu

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie intenses ont visé samedi la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au lendemain de la présentation par le président américain Joe Biden d'une feuille de route israélienne en vue d'un cessez-le-feu avec le Hamas.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a cependant averti que les "conditions" pour arriver à un "cessez-le-feu permanent" n'avaient pas changé et comprenaient la "destruction" du mouvement islamiste, au pouvoir à Gaza depuis 2007, ainsi que la "libération de tous les otages" retenus dans le territoire palestinien.

Fichier vidéo Le Hamas avait jugé "positive" la feuille de route dévoilée vendredi par Joe Biden et qui vise à parvenir, par étapes et sous conditions, à un cessez-le-feu "permanent" presque huit mois après le début de la guerre, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste contre Israël.

L'armée, dont les chars sont entrés ces derniers jours dans le centre de Rafah, a poursuivi samedi son offensive dans cette ville frontalière avec l'Egypte, lancée le 7 mai afin, selon elle, d'y détruire les derniers bataillons du Hamas.

En 24 heures, la guerre a fait au moins 95 morts à travers le territoire, selon le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas.

Bombardement israélien sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 31 mai 2024 AFP

A Rafah, les opérations se concentrent en particulier dans l'ouest de la ville, dans le quartier de Tal al-Sultan, où des habitants ont signalé des bombardements, des tirs de chars et des mouvements de véhicules militaires.

"Toute la nuit, les bombardements aériens et à l'artillerie n'ont pas cessé un instant dans les secteurs de l'ouest de Rafah", a témoigné à l'AFP un habitant de la ville qui n'a pas dévoilé son nom.

Il a ajouté que des tireurs israéliens avaient pris position "sur des immeubles surplombant tout le quartier de Tal al-Sultan, rendant la situation très dangereuse".

Des Palestiniens quittent le camp de Jabalia en ruines, dans le nord de la bande de Gaza, le 31 mai 2024 AFP

Des témoins ont également signalé des tirs d'artillerie intenses dans l'est et le centre de Rafah.

Dans le centre de la bande de Gaza, le camp palestinien de Nousseirat a été touché par des frappes aériennes. Dans le nord, des tirs d'artillerie ont visé le quartier de Zeytoun, dans la ville de Gaza, selon un correspondant de l'AFP.

"Apocalyptique"

Depuis le début de l'offensive sur Rafah, à l'extrémité sud du territoire assiégé, un million de personnes ont fui vers la zone côtière surpeuplée d'al-Mawasi. La vie est devenue "apocalyptique" dans certaines zones du sud de la bande de Gaza, s'est alarmée vendredi l'ONU.

Ajoutant à la catastrophe humanitaire, le point de passage de Rafah avec l'Egypte, crucial pour l'entrée de l'aide internationale, est fermé depuis que l'armée israélienne en a pris le contrôle du côté palestinien le 7 mai, l'Egypte et Israël se renvoyant la responsabilité du blocage.

Une réunion consacrée à la réouverture de Rafah est prévue dimanche en Egypte avec les Etats-Unis et Israël, selon un média proche du gouvernement égyptien.

Le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le 31 mai 2024 à Washington AFP

"Il est temps que cette guerre se termine", a lancé vendredi Joe Biden, en appelant le Hamas à accepter le plan israélien. "Nous ne pouvons pas laisser passer" cette occasion, a-t-il ajouté.

La première phase, a dit M. Biden, serait un cessez-le-feu avec un retrait des troupes israéliennes des "zones habitées de Gaza" pour une durée de six semaines.

Photo diffusée par l'armée israélienne le 31 mai 2024 montrant un char israélien lors d'une opération dans la bande de Gaza Israeli Army/AFP

L'arrêt des combats, toujours selon lui, serait accompagné de la libération de certains otages israéliens enlevés le 7 octobre en Israël, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Sur les 252 personnes emmenées comme otages, 121 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 sont mortes, selon l'armée israélienne.

Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir "permanent" si le Hamas "respecte ses engagements", a ajouté le président américain. La phase suivante comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus.

"Le Hamas considère positivement ce qui a été inclus aujourd'hui dans le discours du président américain Joe Biden quant à un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de Gaza, la reconstruction et l'échange de prisonniers", a indiqué le mouvement.

"Lueur d'espoir"

Photo diffusée par l'armée israélienne le 31 mai 2024 montrant des soldats israéliens lors d'une opération dans la bande de Gaza Israeli Army/AFP

"Les conditions d'Israël pour stopper la guerre n'ont pas changé", a cependant affirmé samedi le bureau de M. Netanyahu, en citant "la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et l'assurance que Gaza ne posera plus de menace à Israël".

Le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a de son côté répété vendredi que les "exigences" du mouvement, à commencer par un cessez-le-feu permanent et un retrait total d'Israël de la bande de Gaza, n'étaient "pas négociables".

La guerre a éclaté le 7 octobre après l'attaque sans précédent lancée par des commandos du Hamas infiltrés dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.189 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

Carte de la bande de Gaza avec les zones approximatives où des opérations au sol de l'armée israélienne ou d'"une milice palestinienne" ont été rapportées (source ISW), au 30 mai 2024 AFP

En riposte, Israël a promis de détruire le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l'Union européenne.

Son armée a lancé une offensive qui a fait jusqu'à présent 36.379 morts dans la bande de Gaza, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza.

L'annonce du nouveau plan a suscité des réactions d'espoir à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Israël et le Hamas à "saisir l'occasion" afin d'arriver à une "paix durable au Moyen-Orient".

Manifestation de soutien aux Palestiniens de Gaza, le 31 mai 2024 à Paris AFP

La proposition "offre une lueur d'espoir et éventuellement une issue pour débloquer le conflit", selon la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

"Nous ne pouvons laisser cette occasion filer", a commenté en Israël le Forum des familles d'otages, en appelant la société civile à se mobiliser pour pousser les dirigeants politiques à accepter et mettre en oeuvre la proposition.