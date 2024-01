Raids israéliens meurtriers à Gaza, médicaments espérés pour les otages

L'armée israélienne a intensifié ses frappes meurtrières mercredi contre le sud de la bande de Gaza au quatrième mois de sa guerre contre le Hamas, avant l'acheminement attendu de médicaments aux otages israéliens en échange d'une aide à la population palestinienne assiégée.

Des témoins ont fait état de bombardements nocturnes près de l'hôpital Nasser à Khan Younès où se cachent, selon Israël, des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Evoquant "la plus difficile et la plus intense nuit" de bombardements israéliens à Khan Younès depuis le début de la guerre, le Hamas a annoncé la mort d'au moins 81 Palestiniens dans la ville et ailleurs dans Gaza, où l'ONU a évoqué un "risque de famine" et d'"épidémies mortelles".

Fichier vidéo Les Israéliens "nous ont dit d'aller au sud, on est allé au sud, mais il n'y a aucun endroit sûr à Gaza, ni au nord, ni au sud, ni au centre. Tout est pris pour cible, c'est dangereux partout", se désole Oum Mohammad Abou Odeh, qui a fui Beit Hanoun (nord) pour Rafah, dans le sud à la frontière avec l'Egypte.

La guerre, qui a dévasté le territoire palestinien et déplacé 80% de la population civile, a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël qui a fait 1.140 morts, en majorité des civils, tués ce jour-là, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels.

Quelque 250 personnes ont été prises en otages et emmenées à Gaza durant l'attaque, dont une centaine ont été libérées à la faveur d'une trêve fin novembre. Selon Israël, 132 restent détenues dont 27 seraient mortes.

Des enfants palestiniens déplacés s'abritent à l'intérieur d'un bâtiment endommagé par les bombardements israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 17 janvier 2024 AFP

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 24.448 personnes, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents ont été tués dans les bombardements aériens et les opérations au sol israéliens.

L'armée israélienne a fait état d'un nouveau bilan de 193 soldats tués depuis le début de son offensive terrestre le 27 octobre à Gaza, entrée mercredi dans son 6e jour de coupure "quasi totale" d'internet et du téléphone, "la plus longue" depuis le 7 octobre selon NetBlocks.

Médicaments contre aide

Mardi, le médiateur qatari a annoncé un accord entre Israël et le Hamas, négocié conjointement avec la France, sur l'entrée de médicaments pour les otages en échange d'une aide pour les civils à Gaza, petit territoire surpeuplé soumis à un blocus israélien depuis 2007 et auquel Israël a imposé un siège total le 9 octobre.

Image satellite du 15 janvier 2024 montrant l'hôpital Nasser à Khan Younès et des implantations récentes de tentes dans son enceinte, dans le sud de la bande de Gaza AFP

Selon une source sécuritaire, un avion transportant ces médicaments est arrivé mercredi depuis le Qatar à El-Arich en Egypte, près de Rafah.

Le Hamas a annoncé avoir posé des conditions à l'entrée des médicaments, disant en particulier avoir refusé l'inspection du convoi par Israël. "Nous seuls avons déterminé la quantité de médicaments qui devrait entrer, qui devrait être l'intermédiaire et quel devrait être le mécanisme de distribution", a dit un haut responsable Moussa Abou Marzouk.

Interrogé sur l'inspection, le gouvernement israélien n'a fait aucun commentaire.

Au moins un tiers des otages souffrent de maladies chroniques et nécessitent un traitement, selon le Collectif des familles d'otages "Bring them home now".

A Nir Oz, un kibboutz israélien proche de Gaza, le collectif organise un anniversaire symbolique pour le plus jeune otage, Kfir Bibas, enlevé alors qu'il avait neuf mois et dont l'anniversaire tombe jeudi.

De la fumée s'élève du camp de réfugiés palestiniens de Tulkarem lors d'une opération militaire de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, le 17 janvier 2024 AFP

Le Hamas a annoncé en novembre la mort du bébé, de son frère et de sa mère, tués selon le mouvement dans un bombardement israélien. Israël ne l'a pas confirmée et leurs proches s'accrochent à l'espoir qu'ils sont en vie.

"C'est fou de prévoir l'anniversaire de quelqu'un qui n'est pas là, de mettre tous ces ballons, de faire des gâteaux", lâche Yossi Schneider, un membre de la famille.

9 Palestiniens tués en Cisjordanie

Des Yéménites scandent des slogans anti-israéliens et anti-américains lors d'une manifestation de solidarité avec le peuple palestinien dans la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis, le 17 janvier 2024 AFP

En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, neuf Palestiniens ont été tués dans des frappes de drones israéliennes dans les régions de Naplouse et Tulkarem selon le Croissant rouge palestinien.

L'armée israélienne, qui a intensifié ses raids en Cisjordanie depuis le début du conflit, a présenté l'un des combattants tués comme le chef d'une "cellule terroriste" qui "planifiait une attaque imminente de grande ampleur".

Cette guerre fait aussi craindre un embrasement dans la région.

De la fumée s'élève au-dessus du village libanais de Houla dans le sud du Liban, à la frontière avec Israël, après un bombardement, le 17 janvier 2024 AFP

Alors que les échanges de tirs sont quasi-quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais à la frontière israélo-libanaise, le patron de l'ONU Antonio Guterres a averti qu'une "confrontation totale" entre les deux parties serait un "désastre complet".

Et après de nouveaux bombardements au Yémen contre les rebelles Houthis, responsables de plusieurs attaques contre des navires marchands en mer Rouge en "solidarité" avec les Palestiniens, les Etats-Unis ont annoncé désigner ces insurgés comme une entité "terroriste".