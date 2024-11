Raids israéliens meurtriers à Gaza, un responsable du Hezbollah tué à Beyrouth

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dimanche par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, ravagée par plus d'un an de guerre entre le Hamas et Israël, dont l'armée a affirmé viser des "cibles terroristes" dans le nord du territoire palestinien.

Déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque inédite du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, la guerre s'est propagée au Liban, où l'armée israélienne mène d'intenses bombardements contre des fiefs du mouvement pro-iranien Hezbollah, qui a ouvert un front contre Israël en soutien au Hamas dès le 8 octobre 2023.

Le responsable média du Hezbollah, Mohammad Afif, qui a tenu des conférences de presse ces dernières semaines, a été tué dimanche dans un raid ciblé à Beyrouth, alors qu'il se trouvait dans les bureaux d'un important parti syrien installés dans un bâtiment du quartier de Ras al-Nabaa, a indiqué une source de sécurité.

Fichier vidéo Interrogée, l'armée israélienne n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat. Israël a décimé ces derniers mois la direction du Hezbollah en tuant son chef Hassan Nasrallah dans une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre, ainsi que plusieurs dirigeants militaires et politiques.

Blessés sous les gravats

Dans la bande de Gaza assiégée et dévastée, au moins 56 personnes ont été tuées dans des raids israéliens, selon le porte-parole de la Défense civile Mahmoud Bassal.

La frappe la plus meurtrière a eu lieu en pleine nuit à Beit Lahia (nord), sur un bâtiment de cinq étages.

Au moins 30 corps, dont des femmes et des enfants, ont été retirés des décombres et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, a déclaré à l'AFP M. Bassal.

Des personnes transportent des corps de victimes sur une charrette tirée par un âne, après une attaque israélienne nocturne à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, le 17 novembre 2024 AFP

"Les chances de sauver davantage de blessés (coincés sous les décombres) diminuent en raison des tirs continus et des bombardements d'artillerie", a précisé le porte-parole.

Selon des images de l'AFP, l'immeuble a été transformé en tas de ruines. Des corps enroulés dans des couvertures ont été évacués sur un chariot tiré par un âne.

L'armée israélienne a lancé le 6 octobre une opération terrestre d'envergure dans le nord de Gaza pour, selon elle, empêcher les combattants du Hamas de reconstituer leurs forces.

"Des activités terroristes se poursuivent dans la région de Beit Lahia", a déclaré l'armée dans un communiqué à l'AFP, ajoutant que "plusieurs frappes" avaient été menées dans la nuit "contre des cibles terroristes".

Rapport "biaisé"

Vingt-six autres personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri dans des bombardements dans le sud, à Rafah et Khan Younès, et dans le centre, à Nousseirat et Al-Bureij, a ajouté M. Bassal.

"Une attaque de drone israélien" à Khan Younès a "visé un groupe de personnes non armées qui assuraient la sécurité d'une livraison d'aide, faisant six morts", a indiqué la Défense civile.

Des corps sont alignés devant l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah dans le centre de la bande de Gaza, le 17 novembre 2024 AFP

Jihad Eid, qui a perdu un neveu dans le raid contre une maison à Al-Bureij, évoque une situation "horrible". "C'étaient des enfants innocents."

Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine ont mené une attaque d'une ampleur sans précédent dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.206 personnes majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les données officielles, incluant les otages tués ou morts en captivité.

Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées. Au total, 97 restent otages à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée.

En riposte, l'armée israélienne a lancé une campagne de bombardements aériens destructeurs suivis d'une offensive terrestre à Gaza qui ont fait 43.846 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé comme "biaisé" et "anti-israélien" un récent rapport d'un comité spécial de l'ONU selon lequel les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza "correspondent aux caractéristiques d'un génocide".

Deux soldats libanais tués

Carte montrant le nord d'Israël, le sud du Liban et le plateau du Golan AFP

Parallèlement à son offensive à Gaza, Israël combat le Hezbollah au Liban. Après un an de violences transfrontalières, l'armée israélienne a lancé le 23 septembre une intense campagne de bombardements aériens contre le mouvement islamiste et le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du pays.

Israël veut éloigner le mouvement libanais des régions frontalières du sud du Liban et faire cesser ses tirs de roquettes qui ont déplacé quelque 60.000 habitants du nord d'Israël.

Dimanche, l'armée israélienne a de nouveau bombardé la banlieue sud de Beyrouth située près de l'aéroport international, après avoir appelé les habitants à évacuer des secteurs proches selon elle "d'installations du Hezbollah".

Elle a aussi mené des raids aériens dans le sud du Liban, selon l'armée libanaise, qui a affirmé que deux de ses soldats avaient été tués par une frappe ayant visé "directement" leur position dans le village d'al-Mari.

Des pompiers libanais éteignent un incendie sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 17 novembre 2024 AFP

Le Hezbollah a de son côté tiré une vingtaine de projectiles vers la Galilée occidentale et la baie de Haïfa, dans le nord d'Israël, a indiqué l'armée. Certains ont été interceptés.

Plus de 3.452 personnes ont été tuées au Liban depuis le 8 octobre 2023, selon le ministère de la Santé, la majorité depuis le 23 septembre dernier.