Rapatriement ce week-end du jeune Britannique retrouvé en France

Par Daniel MARTINEZ et Valentin GRAFF

Disparu en 2017, un adolescent britannique retrouvé cette semaine en France, dans la région de Toulouse, doit être rapatrié ce week-end en Angleterre, près de Manchester, et rendu samedi ou dimanche à sa grand-mère maternelle, qui en a la garde.

"Il va être rendu à sa grand-mère maternelle demain (samedi) ou après-demain (dimanche) au plus tard", a déclaré vendredi le procureur adjoint de Toulouse, Antoine Leroy, qui a été en contact avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France afin d'organiser au mieux le rapatriement de ce jeune homme, Alex Batty.

"Notre priorité est de le ramener au Royaume-Uni", avait indiqué un peu plus tôt la police du Grand Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, d'où est originaire l'adolescent aujourd'hui âgé de 17 ans.

Fichier vidéo "Il reste du travail pour établir les circonstances précises de cette disparition" il y a six ans, avait déclaré en conférence de presse le commissaire en chef adjoint, Chris Sykes.

Alex Batty, alors âgé de 11 ans, avait quitté le Royaume-Uni le 30 septembre 2017 pour passer des vacances en Espagne avec sa mère Melanie Batty, qui n'en avait pas la garde, et son grand-père David Batty.

Le "périple" d'Alex Batty

La gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais, près de Toulouse, où a été retrouvé un jeune Britannique disparu depuis 2017, le 15 décembre 2023 AFP

Mais, contrairement à ce qui était prévu, il n'était pas rentré en Angleterre le 8 octobre de cette même année. Des recherches poussées, avec l'aide des autorités espagnoles, n'avaient pas permis de le localiser.

M. Leroy a décrit le "périple" d'Alex Batty, de sa mère et de son grand-père, passés par l'Espagne puis le Maroc, avant de rejoindre les Pyrénées françaises où, selon les enquêteurs, ils auraient séjourné dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège.

Pendant six ans, dont deux en France, il a vécu une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle", ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit, a décrit le procureur adjoint.

Il a été retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi, errant sur une route près de Toulouse, par un chauffeur livreur qui l'a conduit à un poste de gendarmerie AFP

Si le jeune homme n'a évoqué devant les enquêteurs aucune violence physique au cours des six ans qu'a durés son enlèvement, il a en revanche "indiqué avoir subi des agressions sexuelles quand il était petit", à l'âge de "cinq ou six ans (...) au sein de sa famille, sans en dire plus", a noté M. Leroy.

Alex Batty, décrit par le procureur adjoint comme étant d'une "intelligence vive, très calme", aurait décidé de s'échapper après que sa mère lui a annoncé son intention de rallier la Finlande, où elle se trouve "probablement désormais", sans le grand-père, qui serait mort il y a six mois.

L'adolescent, qui ne parle pas français, a marché pendant quatre nuits, en direction de Toulouse, avant d'être découvert à 03H00 du matin mercredi, selon le magistrat, par un jeune livreur qui l'a amené à la gendarmerie de Saint-Félix-Lauragais, d'où il a été confié à la brigade des recherches à Villefranche-de-Lauragais.

Grâce à une étroite collaboration avec les autorités françaises et la famille d'Alex Batty, l'identité du jeune homme avait ensuite été confirmée, selon la police du Grand Manchester.

Fichier vidéo Actuellement, le jeune homme "est à l'abri, les services sociaux l'ont pris en charge", avait auparavant indiqué à l'AFP le procureur de Toulouse, Samuel Simon-Vuelta, sans préciser le lieu où il se trouvait, mais en soulignant que "la reconnaissance est bien établie, il n'y a pas de souci".

"C'est un moment extraordinaire pour Alex, sa famille et la population d'Oldham", la ville du Grand Manchester dont il est originaire, avait pour sa part ajouté M. Sykes, selon le communiqué de la police du Grand Manchester.

Grand-mère soulagée

"Je peux à peine décrire à quel point je suis soulagée et heureuse qu'Alex ait été retrouvé sain et sauf", a déclaré la grand-mère Susan Caruana, selon un autre communiqué de la police diffusé vendredi en fin de journée.

"Je lui ai parlé hier soir (jeudi) et c'était si bon d'entendre à nouveau sa voix et de revoir son visage. J'ai tellement hâte que nous soyons réunis", a-t-elle ajouté, en demandant que l'intimité de la famille soit respectée au retour de son petit-fils.

La gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais, près de Toulouse, où a été retrouvé un jeune Britannique disparu depuis 2017, le 15 décembre 2023 AFP

Elle avait déclaré en 2018 qu'elle pensait que la mère d'Alex et le grand-père, dont elle est divorcée, l'avaient emmené vivre dans une "communauté spirituelle" au Maroc.

Le livreur, Fabien Accidini, également étudiant en chiropractie, a déclaré au quotidien régional La Dépêche du Midi qu'il avait croisé l'adolescent en pleine nuit, sur une route du côté de Chalabre dans l'Aude, à une centaine de kilomètres de Toulouse.

"Il marchait alors que la pluie tombait à grosses gouttes (...) J'ai décidé de lui proposer de le déposer quelque part", a-t-il dit, précisant qu'Alex Batty lui avait "raconté que sa mère l'avait enlevé".

"Depuis, il avait vécu en Espagne dans une maison de luxe avec une dizaine de personnes. Il serait arrivé en France vers 2021. Au milieu du week-end, il avait décidé de quitter sa mère pour rejoindre sa famille en Angleterre. Cela faisait plus de quatre jours qu'il marchait dans la montagne!", a-t-il ajouté.