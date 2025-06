Rapporter ses médicaments en pharmacie: une motivation d'abord écologique, selon une enquête

La protection de l'environnement s'impose comme la première motivation des Français pour rapporter leurs médicaments non utilisés en pharmacie, rapporte mercredi Cyclamed, un organisme chargé de leur collecte.

"Alors que les ventes de médicaments dans les pharmacies baissent d'environ 1% par an depuis 20 ans et que la population croît et vieillit, l'usage du médicament par les patients est de plus en plus raisonné", constate l'association dans son bilan annuel.

Le taux de collecte, qui correspond au nombre de médicaments non utilisés restitués par rapport à l'ensemble de ceux stockés dans les armoires à pharmacie des foyers, a continué de progresser pour atteindre un record de 77% en 2024, contre 71% en 2023.

"La protection de l'environnement est devenue la motivation prédominante pour 60% de nos concitoyens, afin d'éviter la pollution des sols et des eaux" devant la sécurité sanitaire à domicile, souligne Cyclamed qui s'appuie sur une étude menée par l'institut BVA entre le 28 février et 14 mars 2025 auprès de 2.361 personnes.

Selon ce sondage, 82% des Français déclarent rapporter au moins une fois par an leurs médicaments non consommés en pharmacie et ils sont sept sur dix à trier d'abord les emballages au domicile avant de retourner les médicaments à l'officine.

Les pharmacies disposent de réceptacles en carton pour récupérer les médicaments restitués. Dans le cadre de leur tournée quotidienne de livraison de médicaments, les grossistes répartiteurs les récupèrent dans leur camionnette.

Ces réceptacles sont mis soit dans des conteneurs cadenassés soit dans des compacteurs. Quand ils sont pleins, ils sont acheminés jusqu'aux unités de valorisation énergétique, où ils sont incinérés pour permettre d'éclairer et de chauffer des milliers de logements chaque année, indique l'organisme.

Il n'y a plus de redistribution humanitaire des médicaments non utilisés depuis fin 2008.