Rave party dans l'Aude: les fêtards s'en vont sous surveillance policière

Un raver sur un pont près du site où se déroule la rave party de Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025

Les participants à la rave party, dans une partie de l'Aude touchée par un vaste incendie début août, ont démonté leur installation et quittent le site mardi après-midi, sous une surveillance policière, à la suite d'incidents lundi soir entre fêtards et villageois excédés.

"Ils sont en train de partir. Ils avaient jusqu’à 14h00 (ultimatum du ministre de l'Intérieur, ndlr) mais ils ont commencé à partir vers 13h00. Il reste encore 400 ou 500 personnes. Il n’y a plus de tension", a déclaré à l'AFP le maire de Fontjoncouse, Christophe Tena.

Lors d'un point-presse, le préfet de l'Aude Alain Bucquet a indiqué qu'il s'agissait d'une "évacuation sous contrainte sans recours à la force". Il a souligné que de la drogue, des groupes électrogènes et audio, avaient été saisis et que plus de 1.000 fêtards avaient été verbalisés.

La rave party a débuté vendredi soir dans une plaine agricole située entre Fontjoncouse et Coustouge, des villages au cœur d'une zone sinistrée par le gigantesque incendie qui a parcouru 16.000 hectares dans l'Aude du 5 au 10 août, et a notamment détruit 36 habitations et tué une personne.

Mardi matin, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait "donné quelques heures à ces individus pour quitter les lieux".

Scène de violence

Lundi en fin de journée, CRS et gendarmes ont dû s’interposer entre des participants à la "Free Party From Dusk Till Dawm" et un groupe d'agriculteurs et de villageois, venus avec tracteurs et bulldozer, pour les déloger. Il n'y a pas eu d'interpellations ni de blessés, selon les autorités.

Sur une vidéo diffusée par le quotidien local L'Indépendant, on voit, au milieu de cris, un groupe d'hommes avec des bâtons casser des vitres de voitures, puis l'un d'entre eux frapper avec son bâton l'un des fêtards. Ces derniers ripostent avec des projectiles qu'ils ramassent par terre.

Dans la nuit de lundi à mardi, la rave party s'est poursuivie dans le calme, puis la musique a été éteinte dans la matinée.

Le site de la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025 AFP

Mardi matin, la préfecture de l'Aude avait dénombré 900 personnes, après un pic de 2.500 participants au cours du week-end.

"Ils sont en file indienne sur le chemin de la sortie. ils passent un point de contrôle des gendarmes, où ils vont leur dresser une contravention. Il y en a pour plusieurs heures", a ajouté le maire de Fontjoncouse, qui avait dénoncé dans un premier temps l'inaction des forces de l'ordre face au rassemblement illégal.

Le préfet lui a indirectement répondu lors de son point-presse à Fontjoncouse en expliquant que "les individus (étaient) arrivés massivement, ce qui ne nous a pas permis de nous opposer à leur arrivée", rappelant également que dans les opérations de maintien de l'ordre un principe prévaut: "ne pas créer un trouble supérieur à celui qu’on fait cesser".

"Indécence"

Une habitante de Cascastel, village voisin de Fontjoncouse, est soulagée que la rave soit terminée. "J'en ai fait des rave, témoigne-t-elle, je n'ai pas de problème avec le bruit, mais il faut faire preuve de compréhension, ce n'était pas le moment, ni l’endroit, il y a une indécence par rapport aux gens qui ont souffert" de l'incendie.

La gendarmerie bloque l'accès au site où se déroule la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025 AFP

Un tel rassemblement "ça abîme encore plus le sol, la faune et la flore, les gens ici sont épuisés, ils ont plus besoin d’aide pour enlever ce qui a brûlé", poursuit-elle, en mentionnant aussi "les déjections" de 2.500 personnes.

"C'est déplacé. On est dans le désespoir complet. C'est lamentable", a regretté pour sa part Fabien Vergnes, viticulteur à Tournissan, un autre village affecté par l'incendie géant.

Dans ce contexte, M. Retailleau avait estimé lundi soir sur TF1 que l'organisation de rave parties doit devenir "un délit et non pas seulement une contravention", précisant vouloir s'inspirer de la "législation très dure" adoptée il y a trois ans par l'Italie.