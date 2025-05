Référendum, fin de vie, Ukraine: Macron a rendez-vous avec les Français

Ukraine, sujets de société, retraites, finances publiques... Emmanuel Macron, qui poursuit son entreprise de reconquête de l'opinion, a rendez-vous avec les Français dans une émission grand format mardi soir sur TF1 durant laquelle il pourrait abattre la carte du référendum, une première depuis 20 ans.

Le chef de l'Etat répondra deux heures et demie durant, à partir de 20H10, aux questions du présentateur Gilles Bouleau, de personnalités issus de la société civile - influenceur, chef d'entreprise, leader syndicale, jeune journaliste engagée sur les sujets environnementaux, maire - et de Français dans "Emmanuel Macron - Les défis de la France".

Après sa traversée du désert suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, il entend ainsi montrer qu'il a repris la main et est de nouveau incontournable dans le champ politique intérieur, quand son Premier ministre François Bayrou paraît de plus en plus éclipsé.

De g. à d.: le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre polonais Donald Tusk et le Premier ministre britannique Keir Starmer, le 10 mai 2025 à Kiev AFP/Archives

"Parce qu'il y a un contexte international très tendu, il y a une nécessité d'être agile, allant au niveau national", résume un proche, pointant la "capacité d'impulsion" du président au-delà de son domaine réservé, la politique étrangère.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Emmanuel Macron se pose de nouveau en chef de file des Européens, notamment sur l'Ukraine où il s'est rendu samedi, au côté des dirigeants allemand, britannique et polonais.

Des gains politiques qu'il espère faire fructifier à domicile, après avoir atteint à l'automne dernier des records d'impopularité, dans le sillage de la dissolution ratée.

"Substitut"

"Il pousse son avantage. Il reprend du souffle et prend des risques. C'est un homme de défis", avance une ministre.

"Chassez le naturel, il revient au galop. Son objectif c'est de rester président jusqu'à la dernière seconde", renchérit un autre membre du gouvernement.

Franchira-t-il cette fois le Rubicon du référendum, une tentation souvent exprimée depuis 2017 mais jamais suivie d'effet ?

Le président Emmanuel Macron, le 13 février 2025 à l'Elysée, à Paris POOL/AFP/Archives

"Oui", si l'on en croit certains de ses proches. Il avait déjà indiqué lors de ses vœux pour 2025 que les Français seraient amenés à "trancher" sur des sujets déterminants.

Une tentation d'autant plus grande que le gouvernement n'a plus de majorité à l'Assemblée. "Le référendum, c'est le substitut du Parlement", relève la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina.

Emmanuel Macron songerait à plusieurs questions simultanées, sur des thèmes variés, pour dépassionner le recours à cet outil qu'aucun président n'a osé dégainer depuis 2005 et la victoire du "non" sur la Constitution européenne.

Temps d'écran des enfants, fin de vie, réforme territoriale, immigration... les spéculations vont bon train sur les sujets possibles, et leur faisabilité, alors que l'exercice reste très encadré.

Bilan et priorités

Selon l'article 11 de la Constitution, les électeurs doivent se prononcer pour ou contre un projet de loi portant sur "l'organisation des pouvoirs publics", des "réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale" ou "tendant à autoriser la ratification d'un traité".

Les Français sont pour leur part très majoritairement favorables (83%) à l'organisation d'un référendum et placent l'économie, les retraites et l'immigration en tête des sujets sur lesquels ils aimeraient être questionnés, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié dimanche.

Emmanuel Macron le 30 avril 2025 à Aubagne (Bouches-du-Rhône) lors d'une cérémonie militaire commémorant la bataille de Camerone POOL/AFP/Archives

Trois jours après son déplacement à Kiev, le chef de l'Etat sera aussi très attendu sur l'Ukraine, alors que les événements semblent s'accélérer avec une possible rencontre au sommet jeudi à Istanbul, en présence de Donald Trump.

Trois ans après sa réélection, il va aussi défendre son bilan et dresser "des perspectives car il reste deux ans de mandat", fait valoir son entourage.

Le président sera entouré par 100 m2 d'écrans sur lesquels interviendront la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet sur la réforme des retraites, le YouTubeur Tibo Inshape sur le sport à l'école, le journaliste Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, sur la fin de vie, Cécile Duflot, directrice de l'ONG de lutte contre les inégalités Oxfam, sur une éventuelle taxe sur l'héritage.

Une haltérophile l'interpellera sur le port du voile, précise encore TF1 sur son site internet. De même que la journaliste Salomé Saqué sur l'environnement et le maire de Béziers Robert Ménard sur la sécurité.