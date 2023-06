Réforme de la justice: coup d'envoi des débats au Sénat

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, Isabelle Rome (2e g), ministre déléguée à l'Egalité entre les femmes et les hommes, et les auteures du rapport pour améliorer l'arsenal judiciaire contre les violences conjugales, la députée Emilie Chandler (g) et la sénatrice Dominique Vérien (d), le 22 mai 2023 à Paris