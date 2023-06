Remaniement: au-delà d'Elisabeth Borne, une équation à multiples inconnues

A quelle échéance ? Avec ou sans Élisabeth Borne ? Quelle utilité ? Quid de l’Élysée ? L'hypothèse d'un remaniement s'est trouvée relancée depuis le recadrage mardi de la Première ministre par Emmanuel Macron en plein Conseil des ministres, non sans poser plusieurs questions.

- Quel calendrier ?

"La question n’est pas +si+ mais +quand+ le gouvernement va bouger", confie une responsable de la majorité.

Emmanuel Macron a donné 100 jours à Élisabeth Borne pour relancer la machine gouvernementale bien secouée par la crise des retraites, avec le 14 juillet comme ultimatum.

Il pourrait donc, autour de cette date de revue militaire, revoir aussi ses troupes au gouvernement.

A moins que le remaniement ne survienne plus tôt, selon d'autres sources. Comme après le 8 juin, jour d'examen de la proposition d'abrogation de la réforme des retraites qui pourrait être suivie par une motion de censure.

Mais si le président laisse passer l'été, surviendra l'échéance des élections sénatoriales, le 24 septembre. "Si Emmanuel Macron veut aller vers la droite, pas sûr qu’il puisse le faire avant", note une députée LR.

La Première ministre Elisabeth Borne sur le perron de l'hôtel Matignon le 2 juin 2023 à Paris AFP

- Quel hôte à Matignon ?

Élisabeth Borne peut-elle rester cheffe du gouvernement ? La question s'était déjà posée après son recours au 49.3 sur les retraites et une motion de censure rejetée à seulement 9 voix.

Deux camps s'opposent au sein de la majorité.

Certains veulent son maintien, sceptiques voire opposés à une coalition avec la droite. "Il n'y a pas de martingale, de Premier ministre qui garantit les voix LR sans en perdre dans la majorité", explique une députée Renaissance.

"On n’a pas fait campagne pour le programme de (Valérie) Pécresse", ajoute un ministre.

Élisabeth "Borne reste une personne très solide, très loyale, et je ne vois pas qui d’autre", note un parlementaire qui a l'oreille d'Emmanuel Macron.

Un deuxième camp voudrait, lui, changer de Premier ministre pour impulser une politique plus à droite. "On n’a pas le choix, il faut qu’on aille faire un accord de gouvernement avec les LR", plaide un parlementaire Renaissance.

Le ministre des Finances Bruno Le Maire (C) visite l'usine ACC le 30 mai 2023 à Billy-Berclau, dans le nord de la France POOL/AFP

Plusieurs noms circulent pour Matignon: côté droit, ceux des numéros deux (Bruno Le Maire) et trois (Gérald Darmanin) du gouvernement, ou encore Sébastien Lecornu (Défense). Mais "l'idée d'un retour à une sorte de gouvernement UMP est insupportable pour (François) Bayrou", l'allié MoDem du président, souligne un ministre.

Dans la macronie historique, reviennent plutôt les noms de l'ancien président de l'Assemblée, Richard Ferrand, ou de l'ex-ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie.

- Quels ministres ?

Hormis la cheffe du gouvernement, beaucoup plaident pour remplacer les ministres jugés "invisibles", à l'instar du club du même nom fondé par François Braun (Santé), avec ses collègues de l’Éducation Pap Ndiaye et de la Transition écologique Christophe Béchu, lassés d'être considérés comme transparents.

Le ministre de la Santé François Braun le 30 mai 2023 à l'Assemblée nationale à Paris AFP

Le gouvernement est "trop techno. Hormis quelques-uns qui font de la politique, personne ne connaît les ministres, même pas les parlementaires", juge un élu Renaissance.

"Trop de politiques publiques sont défaillantes car ceux qui les portent sont inaudibles", selon un autre.

Or "chaque jour qui nous rapproche de la fin du quinquennat va être moins sur les réformes nouvelles, et de plus en plus sur la valorisation de ce qu’on a fait. Il faut que le casting s’adapte à cela", plaide un député Renaissance.

- Pour quoi faire ?

Un remaniement "n’offre pas un gain de popularité pour le président de la République, mais ça permet de réaffirmer un cap clair avec des gens qui font le taf", avance une députée macroniste.

Avec les 100 jours, "on a au moins repris en main l’agenda", ajoute-t-elle. Et le 14 juillet "il y aura la démonstration que l'action parlementaire n’est pas sclérosée".

Reste à savoir si ce remaniement permettra au gouvernement, privé de majorité absolue à l'Assemblée, de faire adopter davantage de textes, à commencer par celui sur l'immigration.

Pour le moment, "il y a une espèce d’ambiance générale où on sait qu’il va y avoir un remaniement, on est trop dans l’attente, en apesanteur. Du coup on n’avance pas", résume un parlementaire de la majorité.

Le président Emmanuel Macron visite la base aérienne de la sécurité civile, le 2 juin 2023 à Garons, dans le Gard POOL/AFP

Au final "il n'y en a qu’un qui sait", Emmanuel Macron, rappelle un ministre.

- Et à l’Élysée ?

Si une "distance" s'est installée entre Emmanuel Macron et sa Première ministre, quelques dysfonctionnements ont émergé aussi entre le chef de l’État et son "double", le tout-puissant secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler, mis en examen par ailleurs pour ses liens avec l'armateur MSC.

Mais est-ce que le président sera "à un moment capable de dire à Alexis +tu t’en vas+ ? Pas sûr", estime une députée Renaissance.

"Kohler est persuadé qu'il y a un programme", celui présenté par M. Macron pour sa réélection. Mais "c'est très parcellaire, c’est pas une vision de la société", critique un conseiller de l'exécutif.