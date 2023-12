Remise de 142 drones issus de saisies judiciaires à la préfecture de police

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a remis lundi aux forces de l'ordre 142 drones confisqués lors de saisies judiciaires, qui seront notamment utilisés pour la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques.

L'événement s'est déroulé à l'héliport de Paris/Issy-les-Moulineaux, au sud-ouest de la capitale, en présence du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et d'agents de l'agence chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

"Bien mal acquis ne profite jamais", a lancé le garde des Sceaux après avoir assisté à une démonstration de pilotage d'un agent de l'unité des moyens aériens de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police.

"Et quand on peut récupérer l'argent, les immeubles, les meubles, qui ont appartenu à des gens qui n'ont pas respecté la loi" pour "en faire quelque chose d'utile à nos compatriotes, évidemment on est tous enthousiastes", a poursuivi M. Dupond-Moretti.

"Ça nous aide énormément lors des manifestations", a soufflé le télépilote en pianotant sur une télécommande pour déplacer l'appareil, qui retransmet en direct les images captées à plusieurs dizaines de mètres d'altitude sur un écran au sol.

Ces appareils peuvent être utilisés pour du "recueil d'images à l'appui de procédures judiciaires", dans des opérations de "sécurité routière", ou lors de "manifestations", a précisé M. Nuñez, qui s'est réjoui de ce "moyen de captation supplémentaire (...) surtout à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques".

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti (g) lors de la remise aux forces de l'ordre de 142 drones confisqués lors de saisies judiciaires, le 18 décembre 2023 à Issy-les-Moulineaux, près de Paris AFP

"L'Agrasc, c'est 771 millions d'avoirs criminels saisis cette année", a souligné de son côté M. Dupond-Moretti.

Cette agence gère depuis 2011 les biens saisis par la justice, ainsi que par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID).

En 2022, l'Agrasc a vendu pour 15,9 millions d'euros de biens meubles et des immeubles d'une valeur brute de 35,2 millions ont été définitivement confisqués.