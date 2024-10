Renaissance: la voie est libre pour Attal, qui obtient le ralliement d'Elisabeth Borne

Gabriel Attal et Elisabeth Borne lors d'un congrès de Renaissance à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) le 5 octobre 2024

Il n'y aura pas de duel d'anciens Premiers ministres pour s'emparer du parti du président: Élisabeth Borne s'est retirée mardi de la course à la tête de Renaissance pour une "candidature d'union" avec Gabriel Attal, qui conforte sa position de premier héritier, quoique rebelle, d'Emmanuel Macron.

Un peu plus de deux mois après l'annonce de sa candidature, dans un entretien accordé mi-août au Parisien, l'ancienne Première ministre se rallie à son successeur à Matignon, dont la grande majorité des cadres du parti considéraient la victoire comme acquise.

Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, 0 Paris le 29 octobre 2024 AFP

Le Congrès de Renaissance est prévu les 23 et 24 novembre et l'élection du successeur de Stéphane Séjourné, récemment nommé commissaire européen, se tiendra le 7 décembre.

Les candidats ont jusqu'à lundi pour déposer une liste pour l'élection du Conseil national. Lequel concourra, avec les présidents d'assemblées départementales, les membres du bureau exécutif du parti et ceux de l'Assemblée des territoires, à l'élection du nouveau secrétaire général.

Mais il semble peu probable qu'une seconde liste vienne concurrencer celle du nouveau président du groupe macroniste à l'Assemblée.

"Gabriel Attal a fait savoir qu'il souhaitait être candidat au poste de secrétaire général. Dans cette période déterminante pour notre pays et pour notre famille politiques, des discussions se sont engagées pour rechercher une solution de complémentarité plutôt que de division", écrivent les deux camps dans un communiqué commun.

Gabriel Attal à l'Assemblée nationale à Paris le 22 octobre 2024 AFP/Archives

"Gabriel Attal et Élisabeth Borne ont ainsi fait le choix d'une candidature d'union et de rassemblement. Ni la situation de notre pays, ni celle de notre parti ne supporteraient la division", poursuivent-ils.

"Si les militants le confirment par leur vote, Gabriel Attal sera alors le secrétaire général de Renaissance. Élisabeth Borne sera présidente du Conseil national" (sorte de parlement du parti), selon le texte.

Les deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron "s'engagent pour créer les conditions du rassemblement le plus large possible".

"fin du macronisme"

Mme Borne, qui vient de publier un livre sur son expérience à Matignon dans lequel elle n'épargne guère le président, avait reçu le soutien de plusieurs cadres du mouvement présidentiel comme les anciens ministres Aurore Bergé et Clément Beaune et l'ancien patron du groupe à l'Assemblée Sylvain Maillard.

Surtout, la députée du Calvados avait d'emblée tenté de placer la pression sur son concurrent non déclaré en estimant qu'il n'était pas d'"usage" de cumuler les fonctions de premier dirigeant du parti et de président du groupe à l'Assemblée. Or Gabriel Attal s'est fait élire président du groupe macroniste en juillet. Un point qui n'est pas abordé dans le communiqué commun.

Renoncer à cumuler ? "Je pense que ce n'est pas impossible qu'il le fasse une fois élu, mais il ne le mettra jamais dans le deal", expliquait lundi un soutien de M. Attal.

L'entente au sommet porte également, selon plusieurs sources, sur la place accordée aux soutiens de Mme Borne au sein du futur bureau exécutif du parti.

"On a obtenu un très bon accord. Au forceps. Un bon accord qui garantit une véritable représentation dans le parti", assure un soutien de Mme Borne.

Depuis plusieurs semaines, et malgré plusieurs rencontres de négociations, les deux dirigeants sillonnaient les fédérations du parti présidentiel, se succédant parfois dans un même lieu dans une sorte de jeu du chat et de la souris.

Le ralliement de Mme Borne ôte un obstacle sur la route de Gabriel Attal, en froid avec Emmanuel Macron depuis la dissolution. L’Élysée avait déjà échoué à obtenir le report de l'élection à la présidence du groupe en juillet. Et avait tenté, sans aller jusqu'au bout, d'obtenir un report de ce Congrès.

Cet accord annoncé mardi "correspond à la volonté d'union maintes fois réitérée par le président de la République, donc cela va dans le bon sens", juge mardi un conseiller de l'exécutif.

Fondateur d'En Marche en 2016, devenu La République en marche en 2017, Emmanuel Macron est le président d'honneur de Renaissance, nouveau nom du parti depuis 2022.

"Le fait qu’Attal prenne le parti et le groupe, ça acte définitivement la fin du macronisme, et le début de l’attalisme", juge un des soutiens de l'ancien Premier ministre.