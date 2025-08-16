Rencontre Donald Trump/Vladimir Poutine : ce qu'il faut retenir du sommet sur l'Ukraine en Alaska

À Anchorage, la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis 2019 s'est terminée sans accord sur le conflit en Ukraine, ce vendredi 15 août. Accueil chaleureux et orchestré d'un côté, absence de résultats concrets de l’autre, le sommet renforce la stature internationale du président russe et suscite critiques et inquiétudes à Kiev, comme en Europe. Que peut-on en retenir ?

Le président Donald Trump écoute le président russe Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse à la base interarmées Elmendorf-Richardson, le vendredi 15 août 2025, à Anchorage, en Alaska.

Aucun accord sur le conflit en Ukraine suite au sommet

Après presque trois heures de discussions, aucun cessez-le-feu ni traité n’a été conclu, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, malgré les affirmations de "progrès" des deux camps. Initialement la rencontre ne devait se faire qu’entre les deux présidents, mais le format a été élargi : Donald Trump était accompagné de Marco Rubio et Steve Witkoff, et Vladimir Poutine de Serguei Lavrov et Iouri Ushakov.

Après ces échanges, les deux présidents ont pris la parole devant les journalistes, sans répondre à aucune question.

Vladimir Poutine n'a signalé aucun changement dans la position défendue de longue date par la Russie sur l'Ukraine, affirmant qu'il était nécessaire d'éliminer les "causes profondes" de la crise et de répondre aux "préoccupations légitimes" de Moscou. Il a toutefois déclaré partager l'avis de Donald Trump sur la nécessité de “garantir” la sécurité de l'Ukraine.

Donald Trump a admis à demi-mot l'échec partiel de la rencontre en déclarant : "Nous n’y sommes pas, mais nous avons fait des progrès. Il n'y a pas d’accord jusqu’à ce qu'il y ait un accord”. Il a néanmoins laissé la porte ouverte à de prochaines discussions, en déclarant : "Nous n'y sommes pas parvenus, mais nous avons de très bonnes chances d'y parvenir”.

Volodymyr Zelensky à Washington lundi

Une suite diplomatique est donc envisagée mais les détails restent flous.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à coopérer après un entretien de plus de 90 minutes, "longue et approfondie", avec Donald Trump à l'issue du sommet. Il a indiqué qu'il se rendrait à son tour à Washington, lundi 18 août, pour rencontrer son homologue américain, afin de relancer les discussions sur la fin du conflit.

Il a également déclaré que l'Ukraine soutenait la proposition de Donald Trump d'organiser une réunion trilatérale entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie.

"L'Ukraine souligne que les questions clés peuvent être abordées au niveau des dirigeants, et qu'un format trilatéral est adapté à cette fin. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de tous les détails concernant la fin des massacres et de la guerre", a déclaré le président ukrainien sur X.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Futur flou mais garantie de sécurité "similaire" à celle de l'article 5 de l'OTAN

Les États-Unis ont proposé à l'Ukraine une garantie de sécurité similaire à celle de l'article 5 de l'Otan, mais sans adhésion formelle à l'Alliance atlantique, a rapporté une source diplomatique requérant l'anonymat.

"Comme une des garanties de sécurité pour l'Ukraine, la partie américaine a proposé une garantie de type article 5, hors de l'Otan, avec l'accord a priori de (Vladimir) Poutine", a indiqué cette source. L'article 5 énonce l'engagement de l'Alliance pour la défense collective et stipule donc que toute nation membre attaquée doit recevoir l'aide des autres membres.

Donald Trump s'est entretenu longuement avec Volodymyr Zelensky mais aussi avec des dirigeants européens et des représentants de l'OTAN, pour élaborer la suite des négociations diplomatiques, ce samedi 16 août. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le président français, Emmanuel Macron, ainsi que les dirigeants allemand, finlandais, polonais, italien et britannique ont participé à l'appel au cours duquel Donald Trump a informé ses alliés du contenu des échanges avec Vladimir Poutine.

Selon un communiqué conjoint de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du président français Emmanuel Macron, de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, du chancelier allemand Friedrich Merz, du Premier ministre britannique Keir Starmer, du président finlandais Alexander Stubb, du Premier ministre polonais Donald Tusk et du président du Conseil européen António Costa, les dirigeants européens se disent aujourd'hui "prêts à travailler avec le président Trump et le président Zelensky en vue d'un sommet trilatéral avec le soutien européen".

Tant que le conflit durera en Ukraine, "nous continuerons de renforcer les sanctions et les mesures économiques plus larges pour faire pression sur l'économie de guerre russe jusqu'à l'instauration d'une paix juste et durable", peut-on encore lire.

Réactions mitigées en Europe

La ministre de la Défense tchèque, Jana Černochová, a exprimé sa déception sur X, estimant que le sommet démontrait l'intention de Poutine de prolonger la guerre et de diviser l'Occident. Elle a également réaffirmé l'importance d'un soutien constant à Kiev.

Jednání Trump-Putin na Aljašce nepřineslo zásadní posun k ukončení války na Ukrajině, potvrdilo ovšem to, že Putin nehledá mír, ale příležitost oslabit jednotu Západu a šířit svou propagandu. Snaží se prodlužovat konflikt, aby dosáhl maxima svých cílů z hlediska ruské expanze.… — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 16, 2025

"La rencontre Trump-Poutine en Alaska n'a pas apporté de progrès majeur vers la fin de la guerre en Ukraine, mais elle a confirmé que Poutine ne recherche pas la paix, mais une occasion d'affaiblir l'unité de l'Occident et de diffuser sa propagande", a-t-elle déclaré. "Il est essentiel de maintenir la cohésion de l'Occident et de persister à soutenir l'Ukraine", a-t-elle poursuivi.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a adopté une posture bien plus favorable. Sur Facebook, il a salué la rencontre, la jugeant comme une "possible fin des hostilités croissantes entre les États-Unis et la Russie" et un facteur de stabilité mondiale, malgré l'absence de résultats concrets.

"Pendant des années, nous avons vu les deux plus grandes puissances nucléaires démanteler le cadre de leur coopération et échanger des messages hostiles. C'est désormais chose faite. Le monde est aujourd'hui plus sûr qu'hier."

Dans un post sur X, Emmanuel Macron a mis en garde contre "la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements" et appelle à maintenir "la pression" sur Moscou tant "qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue". Celle-ci devra "s'accompagner de garanties de sécurité indéfectibles".

Réunion de coordination ce matin avec le Président Trump, le Président Zelensky et mes partenaires européens après la rencontre entre le Président Trump et le Président Poutine en Alaska.



À l'issue de cette réunion, nous avons poursuivi les échanges avec mes homologues… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Pour sa part, le Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué que "les efforts" de Trump "nous rapprochent plus que jamais" de la fin de la guerre en Ukraine. "Bien que des progrès ont été réalisés, la prochaine étape doit être de nouvelles discussions impliquant" le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a ajouté le chef du gouvernement britannique dans un communiqué. "Le chemin vers la paix en Ukraine ne peut être décidé sans lui", a-t-il affirmé.