A Rennes, des manifestants toujours "combatifs" contre la réforme des retraites

Quelque 750 personnes selon la préfecture, 3.000 selon les syndicats, ont défilé mardi sans incident à Rennes contre la réforme des retraites pour "envoyer un message de combativité" à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Elisabeth Borne avant l'appel national à manifester le 6 juin.

"C'est pas à l'Elysée, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est par la grève, c'est par l'action", ont scandé les jeunes manifestants, adressant des doigts tendus en direction d'un drone des forces de l'ordre les survolant.

Parti de la place de Bretagne, le cortège syndical, précédé par une centaine de jeunes et lycéens, s'est ébranlé vers 11H30, derrière une banderole appelant à dire "Non à la réforme Macron".

La manifestation rennaise, organisée à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales d'Ille-et-Vilaine (CGT, FO, CFDT, CFTC, Solidaires, Sud, CGC) était une des rares prévues ce mardi dans une métropole.

Fichier vidéo "Monsieur le préfet, vous n'êtes pas drone du tout", "de l'argent pour les retraites, pas pour les drones" ou "pas de retrait, pas de paix", clamait en boucle un militant de la CGT au mégaphone.

"Ni berné-s, ni borné-s" ou "Macron ton pays ne tourne pas rond", pouvait-on lire sur les pancartes de manifestants.

"C'est un double message vis-à-vis de nos militants. Après un 1er mai historique (qui a réuni à Rennes entre 8.000 et 24.000 personnes, NDLR), c'est un message de combativité, vis-à-vis de nos appareils syndicaux et du gouvernement de Mme Borne qui aujourd'hui invite à discuter de sujets divers", a expliqué à l'AFP Fabrice Lerestif, secrétaire du syndicat Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine.

"On ne veut pas faire le village gaulois. On ne veut pas donner non plus de leçon aux autres fédérations syndicales. Mais on veut montrer que c'est important de donner un message de combativité. On ne lâche rien", a ajouté M. Lerestif.

Manifestation contre la réforme des retraites, à Rennes dans l'ouest de la France, le 23 mai 2023 AFP

La 14e journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le 6 juin, avant l'examen de la proposition de loi portée par le groupe parlementaire indépendant Liot visant à abroger la réforme des retraites.