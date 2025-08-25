Rentrée des radios: des nouvelles voix et Radio France en grève

À Radio France, des antennes sont perturbées par une grève illimitée qui a touché en particulier France Inter et la première matinale du pays

Les radios ont fait leur rentrée lundi avec une fausse note à Radio France: des antennes sont perturbées par une grève qui a touché en particulier France Inter, station la plus écoutée du pays, qui pourrait se poursuivre.

La matinale de France Inter présentée par Nicolas Demorand a ainsi été largement entrecoupée de plages musicales. Benjamin Duhamel, recrue vedette après le départ de Léa Salamé pour le 20H00 de France 2, a cependant conduit l'interview de la romancière belge Amélie Nothomb, avant la chronique humoristique de Bertrand Chameroy, autre nouvelle voix.

M. Demorand a expliqué que cet appel à la grève illimitée des syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA avait été lancé "contre la stratégie éditoriale et contre les réformes menées par la direction" de Radio France.

Parmi elles: l'arrêt de la radio Mouv' dédiée au Rap et au Hip Hop sur la FM, des changements éditoriaux au sein d'Ici (ex-France Bleu) et l'arrêt d'émissions d'investigation et de reportage.

La programmation a également été perturbée sur France Culture, tandis que la matinale de Franceinfo a pu se dérouler normalement. Sur Ici, "nous ne sommes pas en mesure de diffuser tous les programmes", lisait-on sur le site de l'ancien réseau France Bleu.

"Été indien social"

En assemblée générale des personnels lundi, les représentants syndicaux ont salué la "réussite" de leur mobilisation.

Il y a eu 10,7% de grévistes sur la journée, et 4,5% parmi les journalistes, selon la direction.

Après un premier round vendredi, de nouvelles discussions lundi après-midi sont restées infructueuses, malgré plusieurs propositions mises sur la table. Ces pourparlers reprendront mercredi.

"Deux points durs demeurent: la grille éditoriale d'Ici et les modes de production" (utilisation des technologies notamment), a précisé à l'AFP la directrice des ressources humaines de Radio France, Charlotte Ballero.

L'heure n'est pas à "lever la grève", a prévenu Lionel Thompson (CGT), se félicitant d'avoir "ouvert le bal de l'été indien social". "Il va falloir tenir", a ajouté Delphine Merlaud (Sud).

À partir de 7H00, en lieu et place de la matinale présentée par Nicolas Demorand, les auditeurs de France Inter ont eu droit à une plage musicale pendant près de 45 minutes AFP/Archives

Une première grève, très suivie, avait eu lieu du 26 au 29 juin.

Elle avait immédiatement été suivie d'une deuxième, mais pour un motif différent: contre le projet de réforme de l'audiovisuel public porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Il prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Lapix arrive sur RTL

Après un parcours parlementaire heurté, ce texte devrait revenir à l'Assemblée nationale à l'automne.

Selon les dernières mesures d'audience de Médiamétrie, Radio France a enregistré une saison 2024-2025 record sur plusieurs antennes et France Inter a augmenté son avance comme première radio du pays.

Ailleurs, la rentrée radiophonique s'est déroulée sans encombres.

Parmi les nouvelles têtes d'affiche, la journaliste Pascale de la Tour du Pin, ancienne de la chaîne de télévision C8, a donné le coup d'envoi à 05H00 sur RMC au côté de Matthieu Belliard. Cette "pré-matinale" est retransmise également sur la chaîne RMC Story.

Marc-Olivier Fogiel, qui a dirigé la chaîne BFMTV pendant cinq ans, a fait son retour derrière un micro, celui de RTL, pour une interview dans la matinale de Thomas Sotto AFP/Archives

Pour sa part, Marc-Olivier Fogiel, qui a dirigé la chaîne BFMTV pendant cinq ans, a fait son retour derrière un micro, celui de RTL, pour une interview dans la matinale de Thomas Sotto.

La deuxième radio de France a largement remanié sa grille, et recruté l'ex-star du 20H00 de France 2 Anne-Sophie Lapix, qui remplace Yves Calvi au 18/20. La journaliste va également mener des entretiens le dimanche sur la chaîne M6, dans le même groupe audiovisuel.

"Je n'ai jamais fait de radio, ça va être excitant, amusant, vivifiant", a-t-elle assuré à l'AFP.

Du côté d'Europe 1, la journaliste Christine Kelly, figure de CNews, a pris l'antenne à 11H30 sur une tranche précédemment occupée par Pascal Praud, qui a basculé sur le 16H00-18H00 auparavant animé par Cyril Hanouna.

Ce dernier a quitté les médias du milliardaire Vincent Bolloré et fera une double rentrée le 1er septembre, à la télévision sur W9 et sur Fun Radio.

Sud Radio démarrera de même ses nouveaux programmes la semaine prochaine, avec le journaliste licencié par Radio France Jean-François Achilli pour une interview politique matinale et l'influenceuse Magali Berdah pour une émission de débats avec des politiques de 20h à 21h.

