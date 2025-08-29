Rentrée sociale: les syndicats vont choisir une date pour mobiliser contre le projet de budget

Le
29 Aoû. 2025 à 01h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'ensemble des huit confédérations syndicales françaises se réunissent au siège de la CFDT à Paris pour lancer une mobilisation unitaire contre le projet de budget du gouvernement en suspens de François Bayrou

L'ensemble des huit confédérations syndicales françaises se réunissent au siège de la CFDT à Paris pour lancer une mobilisation unitaire contre le projet de budget du gouvernement en suspens de François Bayrou

AFP
JOEL SAGET
Partager 3 minutes de lecture

L'ensemble des huit confédérations syndicales françaises se réunissent vendredi matin au siège de la CFDT à Paris pour lancer une mobilisation unitaire contre le projet de budget du gouvernement en suspens de François Bayrou.

La CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires se retrouveront dès 8 heures du matin, avant une conférence de presse prévue à 10 heures.

Ils devraient choisir une date pour manifester contre les projets d'économies budgétaires, contre lesquels l'intersyndicale a lancé une pétition qui recueillait jeudi 360.000 signatures.

Face au "musée des horreurs" des propositions du Premier ministre et à "une grande colère" en France, l'intersyndicale définira aussi "quelles revendications on porte" et "un mot d'ordre qui permette (...) à tous ceux qui veulent manifester de le faire", a déclaré jeudi soir sur BFMTV la dirigeante de la CFDT Marylise Léon.

La mobilisation devrait être programmée pour après le 8 septembre, le gouvernement risquant de tomber à cette date lors du vote de confiance, a-t-elle laissé entendre jeudi matin sur RTL.

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, s'adresse à la presse au domaine de Bierville à Boissy-la-Rivière, au sud de Paris, le 26 août 2025

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, s'adresse à la presse au domaine de Bierville à Boissy-la-Rivière, au sud de Paris, le 26 août 2025

POOL/AFP/Archives
Thibaud MORITZ

La CFDT n'appuie pas l'appel du 10 septembre, car "tout bloquer, la désobéissance, ce n'est pas la méthode de la CFDT" et "le syndicat ne répond pas aux injonctions des partis politiques", selon Marylise Léon.

Ce mouvement aux contours flous, qui rappelle celui des Gilets Jaunes fin 2018-début 2019, a reçu le soutien de la CGT, avec des réserves toutefois de sa cheffe de file Sophie Binet, qui craint un "noyautage de l'extrême droite".

Plusieurs fédérations cégétistes, dont celles de la chimie ainsi que du commerce et des services, comme plusieurs unions départementales, avaient appelé ces dernières semaines à se mobiliser le 10 septembre.

Après une réunion de son instance dirigeante cette semaine, la centrale de Montreuil a dit souhaiter que cette date soit une "première étape réussie" et a appelé "à construire la grève partout où c'est possible".

Solidaires a appelé à la grève le 10 septembre et à soutenir le mouvement "bloquons tout", désormais soutenu par la gauche, avec en plus, pour La France insoumise, un appel à la grève générale.

Le secrétaire général de Force Ouvrière (FO), Frédéric Souillot, s'adresse aux médias devant l'Hôtel de Matignon à Paris, le 9 janvier 2025

Le secrétaire général de Force Ouvrière (FO), Frédéric Souillot, s'adresse aux médias devant l'Hôtel de Matignon à Paris, le 9 janvier 2025

AFP/Archives
Martin LELIEVRE

Force Ouvrière devrait officiellement se déterminer vendredi sur le 10 septembre. Son chef de file Frédéric Souillot a toutefois déjà dit rester "à distance" d'un mouvement dont certains groupes rejettent les syndicats représentatifs, d'après lui.

Le mouvement, né sur les réseaux sociaux et messageries, n'est pas non plus du goût de la CFE-CGC, qualifié par son président François Hommeril d'"appel aux origines nébuleuses et aux exigences baroques, qui plus est pollué par une récupération politique conjoncturelle".

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Plus de 850.000 enseignants reprennent le chemin des classes pour une journée de pré-rentrée vendredi avant l'arrivée de leurs élèves lundi, dans un contexte de nouvelle incertitude gouvernementale et de pressions budgétaires
International

L'heure de la rentrée pour 850.000 professeurs

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure aux universités d'été des Ecologistes, à Strasbourg, le 21 août 2025
International

A Blois, Olivier Faure tente de proposer une alternative à François Bayrou

jtchapter: Vatican : la prise de parole du Pape très attendue
International

Vatican : la prise de parole du Pape très attendue

48.85341, 2.34121

À la une

mémoire

France: l'impossible inhumation de Protais Zigiranyirazo, alias "Monsieur Z", figure du génocide des Tutsi au Rwanda

Économie

Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires

International

Guerre en Ukraine: au moins 19 morts et plus de 50 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Argentine: le président Javier Milei visé par des jets de projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires

corruption

Madagascar: ce que l'on sait sur l'affaire des Boeing 777 livrés à l'Iran dans laquelle 22 personnes sont en détention

International

Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah

International

Trump grave son pouvoir dans le marbre, l'or et l'ostentation

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques