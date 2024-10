Réouverture de Notre-Dame: Macron parlera dans la cathédrale, dit l'archevêque de Paris

Réveil de l'orgue et prolongation sur six mois : l'archevêque de Paris Laurent Ulrich a esquissé pour l'AFP les contours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, avec une prise de parole d'Emmanuel Macron "dans la cathédrale" prévue lors de la cérémonie du 7 décembre.

"Le weekend important, c'est 7-8 décembre", a expliqué l'archevêque dans cet entretien réalisé mercredi.

Le samedi 7 marquera "le moment de l'ouverture de la cathédrale" et ce "pour la première fois depuis le 15 avril 2019", date de l'incendie qui a ravagé la cathédrale, a-t-il ajouté.

Au cours de cette cérémonie "le président de la République prendra la parole pour dire, nous avons tenu le pari" d'une réouverture en cinq ans, a ajouté Mgr Ulrich.

Emmanuel Macron parlera "dans la cathédrale" et non sur le parvis: "c'était trop compliqué d'imaginer qu'on entasse le monde devant la cathédrale et qu'on rentre, l'affaire est trop longue", a ajouté l'archevêque, qui détaillera la cérémonie le 13 novembre.

Même si "il ne faut pas imaginer que les paroisses vont pouvoir venir en foule", Mgr Ulrich a insisté qu'"il y aura une représentation des paroisses pour le 7 et le 8 décembre".

Interrogé sur la façon dont se déroulerait la cérémonie, Mgr Ulrich a assuré: "on ne va pas me remettre les clés parce que je ne les ai jamais perdues", l’Église catholique étant l'"affectataire" de la cathédrale.

"On va peut-être couper un ruban, mais ce qui est sûr est surtout que je vais frapper à la porte de la cathédrale" pour signifier "que de nouveau le clergé et le peuple sont dans la cathédrale pour le service de Dieu", a-t-il ajouté.

La cérémonie comportera ainsi un "éveil de l'orgue" qui a été "complètement démonté, nettoyé, et remis en état de marche" après avoir été endommagé par des poussières lors de l'incendie, et "le magnificat qui va conclure la prière des vêpres".

Le lendemain, dimanche 8 décembre, aura lieu "la première messe au cours de laquelle je consacrerai le nouvel autel", a ajouté Mgr Ulrich. Du fait de la capacité limité de la cathédrale (1.500 places assises) La réouverture se prolongera avec d'une part "un grand événement sur huit jours" où la même messe pratiquement sera de nouveau célébrée.

Au-delà "la période dite de réouverture de Notre-Dame va durer six mois, jusqu'à la Pentecôte qui tombe le 8 juin" avec "trois messes chaque jour" ainsi que des pèlerinages de paroisses et de diocèses.