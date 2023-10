Réponses aux émeutes: Jeanbrun (LR) rappelle "l'urgence"

Vincent Jeanbrun, le maire LR de l'Haÿ les Roses dont le domicile avait été attaqué pendant les émeutes cet été, a exprimé vendredi sa "frustration" après les annonces de la Première ministre, rappelant "le sentiment d'urgence" ressenti par les maires.

Etre plus sévère avec les délinquants mineurs, "responsabiliser" leurs parents, élargir les compétences de la police municipale: Élisabeth Borne a annoncé jeudi une série de mesures pour apporter une réponse "régalienne" aux émeutes déclenchées par la mort le 27 juin de Nahel, 17 ans, tué par un policier.

"Avec beaucoup de collègues, en sortant de ces annonces, il y avait quand même une frustration", a expliqué M. Jeanbrun sur France 2. "Nous, on a un sentiment d'urgence, on avait envie que ça aille très vite dans le concret", a-t-il développé déplorant "tout le travail législatif" à venir qui va prendre "beaucoup de temps".

Pour autant, il a salué que les mesures annoncées "viennent après une concertation et un travail d'échange avec les élus".

Mais, "j'ai des collègues qui voulaient des choses très simples: est-ce que oui ou non, on va avoir le droit de doubler nos stocks de munitions parce qu'on est tous tombés à sec en munitions pendant les émeutes? Est-ce que oui ou non, quand une famille est convoquée par le maire pour un rappel à la loi, si elle ne se présente pas, elle va être sanctionnée? Est ce que oui ou non nos policiers municipaux pourront faire voler des drones quand il y a des émeutes pour savoir où sont les émeutiers?"

"Les crises vont plus vite que les politiques publiques qui doivent les réparer et donc, quand on n'anticipe pas, on court toujours après le train", a regretté pour sa part sur Public Sénat le maire communiste de Grigny, Philippe Rio.

La Première ministre doit faire de nouvelles annonces sur le mal logement et l'emploi pour les quartiers populaires vendredi, après avoir présidé un comité interministériel des villes à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines).

M. Rio a dit en attendre "une ambition, une méthode, une feuille de route: se voir tous les six mois pour faire une évaluation. Parce qu'une politique publique sans évaluation, c'est de La Flûte enchantée".