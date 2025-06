Repousser encore l'âge de la retraite? L'option qui ulcère les syndicats

Repousser de nouveau l'âge de départ à la retraite pour rééquilibrer les comptes: suggérée dans un rapport encore non adopté, cette option suscitait samedi une levée de boucliers des syndicats qui bataillent toujours pour revenir sur les 64 ans imposés par la dernière et très contestée réforme de 2023.

S'il ne doit être formellement adopté que jeudi prochain par les membres du Conseil d'orientation des retraites (COR), le rapport annuel de cet organisme rattaché à Matignon ne passe déjà pas inaperçu - accusé d'être "orienté" selon la CGT voire de tenter de "biaiser les travaux" du "conclave" sur les retraites prévus jusqu'au 17 juin.

Dans ce rapport, consulté vendredi par l'AFP, le COR, présidé par l'économiste Gilbert Cette, revoit à la baisse le déficit escompté pour 2030 (6,6 milliards d'euros) mais à la hausse celui à long terme (2070). Il évalue surtout quatre pistes pour rééquilibrer le système.

Le document qualifie les trois premières mesures - modération de la progression des pensions nettes de prélèvements, hausse des contributions retraites des salariés, hausse des contributions retraites des employeurs - de "récessives" et semble encourager la quatrième option: un "recul de l'âge de départ à la retraite qui permet un accroissement des taux d'emploi".

"Pour équilibrer structurellement le système de retraite chaque année jusqu’en 2070 via le seul levier de l’âge de départ à la retraite, il serait nécessaire de porter cet âge à 64,3 ans en 2030, 65,9 ans en 2045 et 66,5 ans en 2070", écrit-il. Et donc aller au-delà des 64 ans instaurés par la réforme de 2023, adoptée au forceps par le gouvernement d'Elisabeth Borne malgré une contestation massive dans les rues.

"Mission commandée"

Pour la CGT, Gilbert Cette, est "sorti de son rôle".

"Il y a un scandale dans le fait de ne flécher qu'une seule préconisation. Jusqu'à présent, le COR émettait des hypothèses et aux politiques de trancher. Là, c'est totalement orienté", a fustigé auprès de l'AFP son représentant Denis Gravouil, chargé de la protection sociale et des retraites.

Yvan Ricordeau, secrétaire général adjoint de la CFDT, le 17 janvier 2025 à Paris AFP/Archives

"Gilbert Cette est en mission commandée par Emmanuel Macron", critique le syndicaliste, notant que ce "pré-rapport" a fuité au lendemain du vote symbolique par les députés d'une résolution pour l'abrogation de la réforme de 2023.

"Le COR n'existe qu'à travers les avis de son conseil, il se réunit jeudi. Donc il n'y a aucune orientation sur les retraites qui existe pour l'heure au niveau du COR… sauf à vouloir électriser ou biaiser les travaux du conclave en cours. Ce qui est inadmissible", a grincé Yvan Ricordeau, secrétaire général adjoint de la CFDT.

"C'est du Gilbert Cette, avec sa grille de lecture néolibérale et son obsession du déficit public", a réagi Michel Beaugas, secrétaire confédéral de FO, dans Le Monde.

"Hypothèse unilatérale"

Gilbert Cette, soutien de M. Macron lors de la présidentielle de 2017, a été nommé en octobre 2023, prenant la suite de Pierre-Louis Bras. Ce dernier avait été vivement critiqué par l'exécutif en déclarant que "les dépenses de retraites ne dérapent pas". Son remplacement avait été dénoncé par les syndicats.

Cyril Chabanier, président du syndicat CFTC, le 17 janvier 2025 à Paris AFP/Archives

Un récent rapport de la Cour des comptes a démontré que reculer l'âge légal "était efficace financièrement à très court terme, sur les deux-trois premières années, mais que l'effet était assez faible sur du moyen-long terme", a de son côté rappelé vendredi sur FranceInfo, Cyril Chabanier, pour la CFTC, évoquant "d'autres leviers" à "actionner".

"Pour la première fois, on a un rapport qui ne retient qu'une hypothèse unilatérale, qui est celle de Gilbert Cette. Les autres hypothèses ne sont pas présentées", a renchéri Eric Coquerel, président LFI de la commission des Finances à l'Assemblée, sur la même radio.

Le rapport sort alors que les négociations entre les cinq partenaires sociaux restant pour rediscuter la réforme de 2023, le "conclave" voulu par le Premier ministre, entrent dans le dur.

L'un des principaux points de crispation tient précisément à la question de l'âge, sur lequel les syndicats veulent un retour. FO et la CGT avaient claqué la porte au début du processus, tout comme l'U2P côté patronal. Deux réunions plénières sont prévues mercredi et jeudi avant une réunion finale le 17 juin.