Reprise dimanche du trafic Eurostar, 30.000 voyageurs bloqués samedi

Eurostar a annoncé samedi soir la reprise normale dimanche de la circulation de ses trains, après que l'inondation de deux tunnels dans le sud de l'Angleterre a interrompu le trafic samedi, bloquant environ 30.000 passagers à la veille du Nouvel an.

"Nous pouvons confirmer que nous tiendrons les horaires prévus demain. Nos gares seront bondées en raison de l'interruption de trafic aujourd'hui", a indiqué la compagnie sur X (anciennement Twitter).

Dans l'après-midi, Eurostar avait annoncé sur son site internet: "En raison de l'inondation d'un tunnel sur la ligne à grande vitesse près de Londres, nous devons annuler tous nos trains sur notre ligne de/vers Londres le samedi 30 décembre".

Selon un communiqué de la compagnie, filiale de la compagnie française SNCF, 41 trains ont été annulés au total. Cela représente environ 30.000 passagers, qui se sont retrouvé bloqués à Londres, Paris, Bruxelles ou Amsterdam.

Ces annulations interviennent lors de l'un des week-ends les plus chargés de l'année.

Les inondations dans le tunnel entre la gare de Saint Pancras international, la gare de départ et d'arrivée des Eurostar dans la capitale britannique, et celle d'Ebbsfleet, dans le sud-est de l'Angleterre, "ne se sont pas améliorées et les services ferroviaires ne peuvent pas fonctionner", expliquait Eurostar.

La compagnie s'est dit "extrêmement désolée". Les clients sont appelés à aller sur le site internet pour "connaître les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre".

Eurostar avait dans un premier temps annoncé la suppression des trains jusqu'à 16H00 GMT.

L'opérateur ferroviaire britannique South Eastern Railway avait indiqué samedi matin que les perturbations pourraient durer "jusqu'à la fin de la journée", ce qui n'avait pas été confirmé par Eurostar.

"Des inondations se sont produites dans les deux tunnels ferroviaires près d'Ebbsfleet International, ce qui signifie que les deux tunnels sont fermés", explique cette compagnie ferroviaire.

Bus, ferry

A Saint Pancras, en milieu de journée, des milliers de passagers attendaient dans le calme, leur téléphone à la main, dans l'espoir d'arriver à réserver un vol, un ferry ou un hôtel à Londres.

Geeske de Jong, une spécialiste en communication, devait prendre un train, avec son mari et leurs trois enfants, à 11H05 pour Amsterdam, mais celui-ci a été annulé. "Nous cherchons un ferry car tous les avions sont complets", a -t-elle expliqué à l'AFP.

"Nous avons une fête chez nous demain soir, mais nous ne savons pas si nous y serons!", a dit cette femme de 40 ans en souriant. "Au moins, nous avons eu de bonnes vacances à Londres!"

"Le voyage était sympa jusqu'à aujourd'hui", a plaisanté Isabella Sloan, une Australienne de 17 ans, qui fait un tour d'Europe avec ses parents et ses deux soeurs.

Après quelques jours à Londres, la famille devait aller à Paris, mais leur train a été annulé. "On essaie de trouver une solution pour atteindre Paris. Peut-être le bus", a-t-elle expliqué.

"Nous avons des billets réservés pour le château de Versailles lundi! Qui sait si on y arrivera!", a ajouté Isabella Sloan.

Le couple venu de New York, Nicole et Christopher Carrera, âgés de 29 et 31 ans, voulaient eux passer le dernier jour de l'année 2023 à Disneyland à Paris. "Nos plans sont tombés à l'eau", a déploré Nicole.

Ils ont cependant un nouveau billet pour dimanche et espèrent donc pouvoir marcher dans les rues de Paris en fin de journée. Mais Eurostar n'a pas indiqué si les trains circuleraient dimanche.

L'opérateur ferroviaire Network Rail "continue de tenir Eurostar au courant de l'évolution de la situation avant demain", a indiqué Eurostar.

Le 21 décembre, en pleine période de départ en vacances, les passagers d'Eurostar ont déjà été confrontés à de nombreuses annulations de trains en raison d'une grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche.

Un total de 30 trains a été annulé ce jour là, laissant des milliers de voyageurs sans solution.

La circulation des Eurostar avait finalement repris le 22 décembre.