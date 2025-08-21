Retailleau aux Antilles pour renforcer la lutte contre le narcotrafic

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau près de Condecourt, au nord de Paris, le 23 juillet 2025

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rend de jeudi à samedi en Martinique et en Guadeloupe pour un déplacement placé sous le signe de la sécurité et de la lutte contre le narcotrafic, enjeu majeur dans la zone Caraïbe.

Le patron du parti Les Républicains (LR) débutera sa visite jeudi après-midi par une réunion de travail au Fort Saint-Louis, à Fort-de-France, consacrée aux trafics illicites dans la région, avant d'assister à une opération de surveillance maritime.

Vendredi, il rencontrera Serge Letchimy, président de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM), avec qui il signera une convention de financement pour l'installation de deux scanners millimétriques à l'aéroport de Fort-de-France, une demande de longue date des autorités locales.

Ces nouveaux équipements doivent renforcer la détection des stupéfiants sur cet aéroport régulièrement ciblé par les trafiquants, notamment depuis l'instauration du dispositif "100% contrôle" des passagers à l'aéroport Felix-Eboué de Cayenne, en Guyane, qui y a fait baisser les saisies.

En Guadeloupe samedi, Bruno Retailleau rencontrera notamment Ary Chalus, président de région, et Guy Losbar, président du département. Il participera à une opération 100% contrôle à l'aéroport de Guadeloupe.

Cette visite intervient alors que la criminalité aux Antilles atteint un niveau "hors norme", selon les responsables locaux, qui réclament depuis des mois des moyens renforcés et une réponse de l'État "à la hauteur de l'urgence".

Sur les deux territoires, les autorités s'alarment d'une circulation massive des armes sur fond de narcotrafic. Les Antilles françaises sont devenues un point de transit privilégié entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe.

L'année 2024 s'était ainsi soldée par 33 homicides en Guadeloupe et 29 en Martinique, plaçant ces territoires aux 2e et 3e rangs de France en terme d'homicides derrière la Guyane.

Selon un rapport publié par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) des Antilles-Guyane, les juridictions de Fort-de-France (Martinique), Basse-Terre (Guadeloupe) et Cayenne (Guyane) recensaient déjà 61 homicides au 26 juin dernier, soit une moyenne de sept homicides pour 100.000 habitants par an, contre 1,1 en France hexagonale.