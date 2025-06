Retailleau a reçu des représentants de la communauté juive "extrêmement inquiets"

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a reçu mercredi, sur fond de conflit Iran/Israël, des représentants de la communauté juive "extrêmement inquiets," à qui il a promis d'"augmenter le niveau de protection", conformément à un télégramme envoyé aux préfets.

"J'ai reçu hier à Beauvau les représentants de la communauté juive qui sont extrêmement inquiets", a affirmé jeudi le ministre en marge d'un déplacement gare du Nord à Paris consacré à la lutte contre l'immigration irrégulière.

"J'ai demandé aux préfets de prendre contact dans chaque département avec les représentants" de la communauté juive et "on va doubler les patrouilles" notamment par les forces Sentinelle, a-t-il ajouté.

Il s'agit d'"augmenter le niveau de protection" notamment pour "les sorties de culte, les entrées et les sorties d'école, les consulats, toutes les institutions", a-t-il ajouté.

Bruno Retailleau avait envoyé un télégramme aux préfets vendredi pour leur demander d'accroître "par une présence visible" la vigilance sur les lieux de cultes, écoles, établissements publics et institutionnels... qu'il s'agisse des intérêts israéliens et américains ou des établissements de la communauté juive.

La rencontre de mercredi a été l'occasion de "faire un point sur la situation et les retours qu'on a pu avoir dans les différentes régions", a affirmé à l'AFP Elie Korchia, le président du Consistoire central.

Du terrain remonte "un climat anxiogène très fort" car "évidemment il y a aujourd'hui une crainte qu'il y ait des menaces sur la communauté juive", a-t-il ajouté, estimant qu'"on va traverser une période sur les prochains jours particulièrement sensible".

"Il y a une inquiétude au regard du rôle de l’Iran dans des attentats terroristes à l’étranger au cours de ces dernières années", a abondé Ariel Goldmann, le président du président du Fonds social juif unifié.

La vigilance de chacun a augmenté même s'il n'y a "pas de signaux spécifiques" depuis le début de la guerre avec l'Iran, a-t-il ajouté.

"L'inquiétude, elle vient de cette libération de la parole permanente dans les rues. On peut croiser quelqu'un qui va hurler +sale juif+ ou +Free Palestine+", a affirmé à l'AFP le grand rabbin Haïm Korsia.

Il était selon lui "très important que le ministre nous fasse un point sur la situation et l'état de la menace, des précautions qu'on prend, et comment on améliore encore la fluidité des échanges".