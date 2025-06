Réunion ce mardi à Bercy sur le redressement des comptes de la Sécurité sociale

Composée de parlementaires, partenaires sociaux et ministres, la commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) se réunit ce mardi pour réfléchir "aux leviers" d'un retour à l'équilibre financier avant 2029, objectif du gouvernement malgré un déficit chronique.

La commission "prend cette année une ampleur inédite", avec l'ambition de "réfléchir collectivement aux leviers de redressement", peut-on lire dans un communiqué de l'exécutif.

Le gouvernement évoque encore "un moment clé de dialogue et de transparence", avec "le lancement d'un travail partagé en vue du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026", première étape du chantier.

"L'objectif (...) c'est que nous revenions à l'équilibre avant 2029", avait déclaré la ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine passée.

Mme de Montchalin participera à la réunion de la CCSS (créée en 1979) au ministère de l'Economie et des Finances, à partir de 14h00, aux côtés de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Yannick Neuder et Charlotte Parmentier-Lecocq, ministres délégués de cette dernière, seront également présents.

En l'absence de mesures, le déficit de la Sécurité sociale se creuserait en 2029 à 24,8 milliards d'euros, contre 21,9 milliards prévus en 2025, selon le rapport de la CCSS dont l'AFP a eu connaissance.

"Il y a de quoi être préoccupé", a commenté mardi la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon sur France 2, citant les défis auxquels la Sécurité sociale est aujourd'hui confrontée comme la "crise démographique" ou le "défi climatique".

"Il faut essayer de sortir un peu des vieilles recettes et de se dire comment on peut pérenniser cette Sécurité sociale", a-t-elle affirmé en ciblant à ce titre la proposition de "TVA sociale" qui "ne fonctionne pas".

Devant les sénateurs, François Bayrou a estimé la semaine dernière qu'il faudrait "reprendre totalement la question du financement de notre modèle social".

Le Premier ministre n'écarte aucune piste, y compris la "TVA sociale" dénoncée par la gauche et le RN. Mais "aucune des mesures" qui composeront le futur plan de retour à l'équilibre des comptes publics "n'est arrêtée" pour l'instant selon lui.

M. Bayrou n'a pas exclu que dans le prolongement des négociations en cours sur la réforme des retraites, les partenaires sociaux s'emparent de la question du financement de la protection sociale.

Le Premier ministre a promis de présenter au début du mois de juillet "un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur trois ou quatre années".