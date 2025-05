Roland-Garros: Nadal fêté une dernière fois à "l'endroit qui compte le plus" pour lui

Par Arthur CONNAN, Olivier LEVRAULT, Damien GAUDISSART et Baptiste DEDIEU

De l'ocre, partout, du court Philippe-Chartrier jusqu'aux vêtements des spectateurs: le Central a rendu dimanche en fin d'après-midi un hommage vibrant à Rafael Nadal, revenu pour la première fois sans raquette à la main dans son jardin à Roland-Garros, où il a été sacré 14 fois.

"Vous ne pouvez pas savoir à quel point c’est gratifiant de se sentir aimé, apprécié, à l’endroit qui compte le plus pour soi", a lancé, en français, le maître des lieux, sous les yeux des deux tenants du titre à Paris, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek.

Pour l'occasion, des t-shirts "Merci Rafa" couleurs blancs et ocre avaient été distribués aux spectateurs, dans un stade pavoisé pour l'occasion de drapeaux espagnols.

Nadal n'a pu contenir quelques larmes quand les petites mains du tournoi - responsables de l'entretien des courts, des accréditations ou chauffeur attitré - sont descendues sur le court.

En fin de cérémonie, les organisateurs ont révélé que l'empreinte de la chaussure droite de "Rafa" resterait gravée "pour l'éternité" sur le Central, juste à côté du filet.

"C'est impossible de décrire par des mots ce que ça représente pour moi d'avoir cette trace sur le court le plus important de ma vie", a affirmé le héros du jour en conférence de presse.

Rafael Nadal à Roland-Garros le 25 mai 2025 à Paris AFP

Quelques instants plus tôt, ses trois "copains" Roger Federer, Andy Murray et Novak Djokovic avaient rejoint le Majorquin pour rendre hommage à leur ex-rival et réunir l'espace d'un instant sur le Central les 69 titres du Grand Chelem conquis à eux quatre.

"Vous m'avez vraiment fait vivre des moments difficiles sur le court, j'ai beaucoup apprécié d'avoir à me pousser à la limite tous les jours pour être compétitif par rapport à vous. Ça signifie énormément que vous soyez tous là", a remercié humblement Nadal.

La carrière de l'ex-N.1 mondial avait déjà été célébrée en novembre après son dernier match officiel, une défaite en Coupe Davis à Malaga.

Mais la cérémonie, très sobre et organisée aux petites heures de la nuit andalouse, avait suscité des critiques.

Gasquet et Garcia aussi sur le départ

Richard Gasquet lors du dernier Masters 100 de Monte-Carlo, le 9 avril 2025 AFP/Archives

Invité à commenter l'hommage qui lui a été rendu dimanche, Nadal a rappelé qu'en règle générale, il n'appréciait guère ce genre de cérémonies à sa gloire.

"Je n'aime pas être au centre de l'attention mais j'ai apprécié" l'hommage sur le Central, a-t-il ensuite nuancé.

L'Espagnol a inauguré une quinzaine parisienne synonyme de dernière danse pour de nombreux joueurs.

La carrière de l'ex-N.7 mondial Richard Gasquet sera ainsi honorée au terme de son dernier match professionnel.

À près de 39 ans, le triple demi-finaliste en Grand Chelem entamera lundi son ultime Roland-Garros contre son compatriote français Terence Atmane (121e).

En cas de qualification, l'un des chouchous du public tricolore aura très probablement droit à un deuxième tour de gala contre Jannik Sinner.

Caroline Garcia lors d'un entraînement à Roland-Garros, le 24 mai 2025 AFP

L'ex-N.4 mondiale Caroline Garcia (31 ans) s'apprête elle aussi à débuter lundi son dernier Roland-Garros contre l'Américaine Bernarda Pera (83e).

Mais si un hommage doit lui être rendu, la Française préfère qu'il ait lieu lors de l'édition 2026 du tournoi.

Sabalenka et Svitolina en démonstration

L'Italienne Jasmine Paolini au premier tour de Roland-Garros contre la Chinoise Yuan Yue le 25 mai 2025 à Paris AFP

Avant la séquence émotion sur le Central, Aryna Sabalenka, une des grandes favorites à la victoire finale, avait sorti rapidement la Russe Kamilla Rakhimova 6-1, 6-0 pour son entrée en lice.

La pluie a brièvement fait son apparition à la mi-journée Porte d'Auteuil, provoquant une interruption sur les courts annexes de près d'une heure.

Protégée par le toit du Central, la championne olympique chinoise Zheng Qinwen (8e) a remporté son match 6-4, 6-3 contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (50e).

Finaliste sortante à Paris, l'Italienne Jasmine Paolini a dû remonter un break de retard dans le troisième set pour finalement s'imposer 6-1, 4-6, 6-3 contre la Chinoise Yuan Yue (87e) et signer un septième succès de rang après son titre au WTA 1000 de Rome.

