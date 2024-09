Royaume-Uni: contre la criminalité, des couteaux recyclés en matériel de musculation

Chaque mois, l'association Steel Warriors reçoit une tonne de couteaux saisis par la police dans les rues de Londres. Les lames sont ensuite fondues pour devenir des installations sportives, avec l'objectif de lutter contre le fléau des attaques à l'arme blanche.

Ces installations en plein air représentent "une métaphore puissante", souligne Ben Wintour, qui a co-fondé en 2017 Steel Warriors (Guerriers d'acier). Elles montrent que "le négatif peut être transformé en positif".

Il veut aider les jeunes à éviter de sombrer comme tant d'autres dans la criminalité à l'arme blanche.

La police a enregistré plus de 15.000 infractions impliquant des couteaux entre mars 2023 et mars 2024, contre 12.786 l'année précédente.

Les crimes au couteau ont progressé de 80% depuis 2015, et près de 250 personnes sont mortes entre juillet 2022 et juin 2023 en Angleterre et au Pays de Galles, selon l'Office national des statistiques.

Une interdiction des machettes et des couteaux de style "zombie" (des armes à double tranchant, à la lame incurvée) va entrer en vigueur mardi au Royaume-Uni. Leurs possesseurs ont été appelés à les remettre avant cette date à la police ou à des associations sans qu'il y ait de "répercussions" à leur encontre.

Des couteaux remis par la police métropolitaine à l'organisation britannique Steel Warriors, le 17 janvier 2024 AFP/Archives

Steel Warriors a construit des installations sportives dans quatre parcs de Londres, à partir de couteaux fondus après avoir été saisis ou remis volontairement à la police.

"Nous voulions comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes portent des couteaux, et s'il y avait un moyen de faire quelque chose pour agir en amont", explique Ben Wintour à l'AFP dans un parc près de Brixton, dans le sud de la capitale britannique, pendant qu'une douzaine de personnes s'entrainent sur les appareils installés par son association.

"Nous avons appris que la police saisissait une tonne de couteaux dans les rues de Londres chaque mois, et nous avons voulu voir si nous pouvions utiliser l'acier pour aider les jeunes", raconte-t-il.

Steel Warriors a désormais environ 10 tonnes de lames en attente d'être fondues dans son entrepôt et a arrêté d'en prendre de nouvelles. Machettes et couteaux sont accessibles sur internet en quelques clics.

Des campagnes de sensibilisation ont permis d'alerter, "mais peut-être moins de changer le comportement des jeunes et de leur donner de vraies solutions", regrette Ben Wintour.

"L'ambition d'échouer"

Le fondateur de l'organisation caritative Steel Warriors, Ben Wintour, au Ruskin Park, à Londres, le 11 septembre 2024 AFP

Pourquoi certains jeunes portent-ils des couteaux? Il y a, selon Ben Wintour, le sentiment d'être en danger dans les rues, de vouloir se protéger, et aussi l'envie de frimer. Tous ces facteurs sont aggravés par le manque d'installations sportives accessibles, ajoute-t-il.

"Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur les problèmes et les aspects négatifs, mais aussi de garder un peu d'espoir".

"De nombreux jeunes traversent des périodes difficiles, et nous pouvons agir sur cela".

En plus des installations sportives, Steel Warriors propose des cours à des jeunes à risque afin de les aider à devenir des coachs sportifs.

La première installation sportive Steel Warriors était située à Poplar, dans l'est de Londres, et une cinquième est prévue dans la ville voisine de Stratford.

Ben Wintour voudrait étendre les activités de l'association "à l'ensemble du Royaume-Uni" et évoque même "la possibilité de se lancer à l'étranger".

L'association bénéficie de soutiens de haut niveau, comme celui du boxeur Anthony Joshua, et d'aides financières, dont celle de Paramount Pictures.

Steel Warriors vient d'annoncer un partenariat avec l'entreprise britannique Gym Shark, spécialisée dans la vente de vêtements de sport.

Cela va aider Steel Warriors à progresser, espère Ben Wintour. Mais paradoxalement, il a aussi une autre "ambition": celle d'"échouer". "Ce serait un grand succès si nous n'avions plus d'acier" à faire fondre, reconnait-il.