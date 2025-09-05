Royaume-Uni: la numéro deux du gouvernement démissionne, revers pour Keir Starmer

Nouveau coup dur pour le gouvernement travailliste de Keir Starmer : sa numéro deux, Angela Rayner, a dû démissionner vendredi, emportée par une controverse après avoir admis avoir sous-payé un impôt lors de l'achat d'un logement.

La vice-Première ministre, également ministre du Logement et numéro deux du Labour, s'était signalée au conseiller en éthique du gouvernement, qui a conclu vendredi qu'elle avait "enfreint le code" de conduite ministérielle.

La démission de cette femme de 45 ans, issue d'un milieu populaire et qui incarnait l'aile gauche du parti travailliste au sein de l'exécutif, constitue un nouveau revers pour le gouvernement, en difficulté un an après son arrivée au pouvoir et dépassé dans les sondages par le parti anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK.

Un remaniement plus large est attendu dans la journée.

Dans sa lettre de démission adressée à Keir Starmer, Angela Rayner a dit "regretter profondément (sa) décision de ne pas avoir recherché des conseils fiscaux spécialisés supplémentaires", et assumer "l'entière responsabilité de cette erreur".

"Compte tenu des conclusions et de l'impact sur ma famille, j'ai donc décidé de démissionner," a-t-elle poursuivi, après plusieurs jours de controverse et d'intense couverture médiatique.

Dans sa lettre acceptant sa démission, Keir Starmer, "très attristé", a assuré à Angela Rayner qu'elle demeurerait "une figure majeure" du parti travailliste.

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch s'est réjouie sur X qu'Angela Rayner soit "enfin partie", accusant le chef du gouvernement de "faiblesse" pour ne pas avoir agi dès les premières révélations.

"Bonne foi"

Angela Rayner avait révélé mercredi qu'elle avait payé moins d'impôts que ce qu'elle aurait dû après l'acquisition en mai d'un logement à Hove, station balnéaire du sud de l'Angleterre.

Keir Starmer et Angela Rayner, à Liverpool, le 8 octobre 2023 AFP/Archives

Elle a, selon les médias, économisé 40.000 livres sterling (46.050 euros) en retirant son nom des titres de propriété d'un autre bien immobilier, dans sa circonscription du nord du pays. Elle avait vendu ses parts dans la maison familiale après son divorce au profit d'un trust établi pour son fils handicapé.

En conséquence, elle a déclaré son nouvel appartement acheté 800.000 livres (922.000 euros) comme sa résidence principale, et non comme logement secondaire - qui aurait été soumis à une imposition supérieure. Or la situation liée au trust ne lui permettait pas de le faire.

"Je pensais avoir tout fait correctement", avait assuré Angela Rayner mercredi dans une interview donnée à la chaîne Sky News. "Je suis effondrée parce que j'ai toujours respecté les règles", avait-elle ajouté, très émue.

Laurie Magnus, le conseiller d'éthique du gouvernement, a estimé qu'elle avait agi "de bonne foi", mais qu'elle devait être tenue responsable, comme tout contribuable, de ses déclarations fiscales.

Souvent prise pour cible par les médias conservateurs, Angela Rayner a quitté l'école sans diplôme et, à 16 ans, est devenue mère célibataire. Elle a découvert le syndicalisme puis la politique après avoir travaillé dans le social, et a gravi les échelons du Labour.

Angela Rayner à Londres, le 11 juin 2025 AFP/Archives

Sa démission intervient après un été difficile pour le gouvernement, à la fois impopulaire auprès des électeurs travaillistes et confronté à des divisions internes, dans un contexte budgétaire difficile.

Mi-juillet, il avait fait face à une fronde d'un tiers des députés travaillistes s'opposant à sa réforme de la protection sociale, et a été contraint de rétropédaler pour éviter une défaite humiliante au Parlement.

Angela Rayner était restée proche de la base du parti, et elle passait parfois pour une possible remplaçante du Premier ministre Keir Starmer en raison de sa popularité.