Royaume-Uni: la numéro deux du gouvernement démissionne, revers pour Keir Starmer

Le
05 Sep. 2025 à 13h08 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Clara LALANNE
© 2025 AFP
Angela Rayner lors d'un congrès du parti travailliste à Liverpool, le 25 septembre 2024

Angela Rayner lors d'un congrès du parti travailliste à Liverpool, le 25 septembre 2024

AFP/Archives
Oli SCARFF
Partager 3 minutes de lecture

Nouveau coup dur pour le gouvernement travailliste de Keir Starmer : sa numéro deux, Angela Rayner, a dû démissionner vendredi, emportée par une controverse après avoir admis avoir sous-payé un impôt lors de l'achat d'un logement.

La vice-Première ministre, également ministre du Logement et numéro deux du Labour, s'était signalée au conseiller en éthique du gouvernement, qui a conclu vendredi qu'elle avait "enfreint le code" de conduite ministérielle.

La démission de cette femme de 45 ans, issue d'un milieu populaire et qui incarnait l'aile gauche du parti travailliste au sein de l'exécutif, constitue un nouveau revers pour le gouvernement, en difficulté un an après son arrivée au pouvoir et dépassé dans les sondages par le parti anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK.

Un remaniement plus large est attendu dans la journée.

Dans sa lettre de démission adressée à Keir Starmer, Angela Rayner a dit "regretter profondément (sa) décision de ne pas avoir recherché des conseils fiscaux spécialisés supplémentaires", et assumer "l'entière responsabilité de cette erreur".

"Compte tenu des conclusions et de l'impact sur ma famille, j'ai donc décidé de démissionner," a-t-elle poursuivi, après plusieurs jours de controverse et d'intense couverture médiatique.

Dans sa lettre acceptant sa démission, Keir Starmer, "très attristé", a assuré à Angela Rayner qu'elle demeurerait "une figure majeure" du parti travailliste.

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch s'est réjouie sur X qu'Angela Rayner soit "enfin partie", accusant le chef du gouvernement de "faiblesse" pour ne pas avoir agi dès les premières révélations.

"Bonne foi"

Angela Rayner avait révélé mercredi qu'elle avait payé moins d'impôts que ce qu'elle aurait dû après l'acquisition en mai d'un logement à Hove, station balnéaire du sud de l'Angleterre.

Keir Starmer et Angela Rayner, à Liverpool, le 8 octobre 2023

Keir Starmer et Angela Rayner, à Liverpool, le 8 octobre 2023

AFP/Archives
Oli SCARFF

Elle a, selon les médias, économisé 40.000 livres sterling (46.050 euros) en retirant son nom des titres de propriété d'un autre bien immobilier, dans sa circonscription du nord du pays. Elle avait vendu ses parts dans la maison familiale après son divorce au profit d'un trust établi pour son fils handicapé.

En conséquence, elle a déclaré son nouvel appartement acheté 800.000 livres (922.000 euros) comme sa résidence principale, et non comme logement secondaire - qui aurait été soumis à une imposition supérieure. Or la situation liée au trust ne lui permettait pas de le faire.

"Je pensais avoir tout fait correctement", avait assuré Angela Rayner mercredi dans une interview donnée à la chaîne Sky News. "Je suis effondrée parce que j'ai toujours respecté les règles", avait-elle ajouté, très émue.

Laurie Magnus, le conseiller d'éthique du gouvernement, a estimé qu'elle avait agi "de bonne foi", mais qu'elle devait être tenue responsable, comme tout contribuable, de ses déclarations fiscales.

Souvent prise pour cible par les médias conservateurs, Angela Rayner a quitté l'école sans diplôme et, à 16 ans, est devenue mère célibataire. Elle a découvert le syndicalisme puis la politique après avoir travaillé dans le social, et a gravi les échelons du Labour.

Angela Rayner à Londres, le 11 juin 2025

Angela Rayner à Londres, le 11 juin 2025

AFP/Archives
HENRY NICHOLLS

Sa démission intervient après un été difficile pour le gouvernement, à la fois impopulaire auprès des électeurs travaillistes et confronté à des divisions internes, dans un contexte budgétaire difficile.

Mi-juillet, il avait fait face à une fronde d'un tiers des députés travaillistes s'opposant à sa réforme de la protection sociale, et a été contraint de rétropédaler pour éviter une défaite humiliante au Parlement.

Angela Rayner était restée proche de la base du parti, et elle passait parfois pour une possible remplaçante du Premier ministre Keir Starmer en raison de sa popularité.

International
ROYAUME-UNI

Dans le même thème - International

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure à Paris le 4 septembre 2025
International

Le PS pousse ses pions pour Matignon, mais la fenêtre est étroite

jtchapter: Proche-Orient : Israël poursuit ses bombardements sur Gaza
International

Proche-Orient : Israël poursuit ses bombardements sur Gaza

Frappe israélienne sur la tour Mushtaha, utilisée selon l'armée israélienne par le Hamas, dans la ville de Gaza, le 5 septembre 2025
International

L'armée israélienne frappe une tour dans la ville de Gaza, au 700e jour de la guerre

51.50853, -0.12574

À la une

Afrique

Guerre en RDC: HRW pointe "une forte hausse" des tombes dans un cimetière de Kigali, le Rwanda fustige des images "malhonnêtes"

Afrique

Est de la RDC : une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

International

"Une cible légitime": la Russie répond à la Coalition des volontaires et menace de cibler toute force qui "mettra un pied en Ukraine"

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza

Économie

Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

Environnement

Rhône et lac Léman: la France et la Suisse signent deux accords historiques sur la gestion des eaux

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales