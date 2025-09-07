Royaume-Uni: les arrestations de centaines de manifestants pro-Palestine à Londres sont-elles anti-démocratiques ?

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi 6 septembre à Parliament Square à Londres pour un rassemblement "Lift the Ban", contestant l’interdiction de Palestine Action et affichant leur solidarité avec les Palestiniens. La Metropolitan Police avait prévenu qu’"afficher un soutien" à cette organisation proscrite entraînerait des interpellations.

Dans l’après-midi, près de 900 personnes ont été arrêtées. La police invoque deux motifs principaux : troubles à l’ordre public et soutien à une organisation proscrite.

Des participants, souvent assis et brandissant des pancartes comme “Je m'oppose au génocide. Je soutiens Palestine Action”, affirment que le rassemblement était pacifique. Des images ont montré l’arrestation de retraités, parfois en fauteuil roulant. Les organisateurs dénoncent une réponse "disproportionnée", la police parlant au contraire de violences "intolérables" contre ses agents qui "ont été frappés, se sont fait cracher dessus et ont été visés par des objets lancés par des manifestants".

Pourquoi le Royaume-Uni procède-t-il à ces arrestations de masse ?

Le Royaume-Uni est une démocratie libérale qui protège la liberté d’expression et de réunion, mais ces libertés sont encadrées par la loi. Deux évolutions pèsent ici.

Depuis début juillet 2025, Palestine Action est interdite au titre du Terrorism Act 2000. C'est la conséquence directe d'une action menée début juin par Palestine Action. L'organisation avait pénétré sur la base de la Royal Air Force à Brize Norton, à 120 kilomètres au nord-ouest de Londres. Ils y avaient endommagé deux avions militaires en aspergeant de la peinture rouge sur les réacteurs.

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper expliquait que Palestine Action avait été impliquée "dans des attaques violentes" et qu'elle avait causé des "dommages criminels majeurs contre des infrastructures de sécurité nationale". Le gouvernement n'interdit cependant pas les manifestations pour la Palestine.

(Re)lire Près de 900 arrestations à Londres à un rassemblement de soutien à Palestine Action

Désormais, soutenir publiquement ce groupe, que ce soit porter une pancarte, lever des fonds ou encore afficher des symboles, peut constituer un délit passible jusqu’à 14 ans de prison. C’est l’élément déclencheur des arrestations de masse : nombre de personnes interpellées l’ont été uniquement pour ce soutien affiché, sans violence ni dégradation.

Il y avait déjà eu le durcissement du droit de manifester depuis les grandes marches pro-Palestine de 2022 et 2023. Les lois Police, Crime, Sentencing and Courts Act (2022) et Public Order Act (2023) élargissent fortement les pouvoirs de la police : des conditions plus faciles à imposer aux rassemblements, de nouvelles infractions visant les tactiques de blocage ou encore les ordonnances restrictives individuelles. Même sans être interdit, un cortège jugé "perturbateur" peut désormais être rapidement restreint ou dispersé.

Une ligne de crête démocratique

Face à cela, ONGs et défenseurs des libertés alertent sur la proportionnalité. Amnesty International demande "la libération immédiate et sans conditions de ces personnes et appelle une nouvelle fois le gouvernement à cesser de criminaliser les manifestants pacifiques". L'organisation britannique de défense ses droits civils Liberty ajoute, dans un communiqué commun avec Amnesty UK, qu'"interdire un groupe dont les actions se situent aux marges de la définition britannique du terrorisme n’est pas proportionné".

Chargement du lecteur...

De plus, des experts de l’ONU se sont dit “préoccupés par l’étiquetage injustifié d’un mouvement de protestation politique comme ‘terroriste’”. Selon eux, “des actes de protestation qui endommagent des biens, mais n’ont pas pour objet de tuer ou de blesser des personnes, ne devraient pas être traités comme du terrorisme”. Ils mettent en garde : poursuivre des individus pour avoir exercé pacifiquement leur liberté d’expression et de réunion aurait “un effet paralysant sur la contestation politique et la défense des droits humains en Palestine”.

Malaise politique à gauche

L'interdiction de Palestine Action créer aussi un malaise au Labour, le parti travailliste. Selon un sondage réalisé mi-août par l’institut Survation pour le site d’information LabourList, sept membres du Labour sur dix pensent que le gouvernement travailliste de Keir Starmer a eu tort de l'interdire.

Concernant le vote, plusieurs voix dissidentes ont critiqué une procédure manipulatrice. En combinant dans le même vote la proscription de Palestine Action avec celle de deux groupuscules néo-nazis violents (le Maniacs Murder Cult et le Russian Imperial Movement), le ministère de l’Intérieur a créé une situation où il était difficile, selon eux, de voter contre, car cela revenait à s’opposer aussi à l’interdiction de néo-nazis.

Dans une publication X, la députée du Green Party Carla Denyer explique : "Je viens de voter contre la proscription de l'action Palestine [...] je suis furieuse qu'en faisant cela, le gouvernement nous ait forcés, moi et d'autres, à voter contre la proscription de deux autres groupes clairement terroristes. Cynique et dangereux de la part du gouvernement."

Tweet URL

Figures culturelles mobilisées

L’écrivaine irlandaise Sally Rooney a pris publiquement position. Dans une tribune publiée mi-août dans The Irish Times, elle affirme : “J’ai bien l’intention d’utiliser les revenus de mon travail, mais aussi ma notoriété, pour continuer à soutenir Palestine Action ainsi que toutes les actions directes de lutte contre le génocide en cours, et ce par tous les moyens à ma disposition."

Et d’ajouter, avec ironie : “Si l’État britannique considère que cela relève du ‘terrorisme’, alors il devrait peut-être enquêter sur les organisations douteuses qui continuent à promouvoir mon travail et à financer mes activités, comme la BBC.”