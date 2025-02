Rubio et Netanyahu affichent un front uni face au Hamas et l'Iran

Par Léon BRUNEAU et Benoît FINCK

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (G) et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 16 février 2025

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont affiché dimanche à Jérusalem un front uni face à leurs ennemis communs, menaçant d'ouvrir les "portes de l'enfer" au Hamas et de "finir le travail" avec l'Iran.

Au lendemain d'un nouvel échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza, Israël a annoncé une réunion du cabinet de sécurité lundi et l'envoi de négociateurs au Caire, pour poursuivre les discussions liées à la trêve.

Celle-ci est entrée en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par une attaque d'une violence sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, lors de laquelle les otages ont été enlevés et emmenés dans le territoire palestinien.

Fichier vidéo M. Netanyahu a évoqué une "stratégie commune" avec le président américain Donald Trump pour l'avenir de Gaza, saluant à nouveau sa proposition de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en déplacer ses habitants vers l'Egypte et la Jordanie. Un projet rejeté par ces deux pays et plusieurs autres Etats du monde.

"Nous nous efforcerons de faire en sorte que cette vision devienne réalité", a dit M. Netanyahu, après un entretien à Jérusalem avec M. Rubio qui effectue sa première tournée au Moyen-Orient devant aussi le mener en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

Dani Dayan (D), président du mémorial de l'Holocauste Yad Vashem, accueille le secrétaire d'Etat Marco Rubio (C) et le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar (G) dans la salle des noms du musée à Jérusalem, le 16 février 2025 POOL/AFP

M. Rubio a souligné que le Hamas devait être "éliminé", conformément aux objectifs fixés par M. Netanyahu au début de la guerre.

Reprenant une expression de Donald Trump, M. Netanyahu a menacé d'ouvrir les "portes de l'enfer" à Gaza "si tous nos otages ne sont pas libérés, sans exception".

Réunion du cabinet de sécurité

Fichier vidéo Face à une trêve fragile à Gaza, le Hamas a accusé Israël d'avoir commis une "grave violation" après une frappe qui a tué trois policiers dans le territoire palestinien. L'armée israélienne a dit avoir ciblé des "hommes armés".

Le Hamas accuse aussi Israël de bloquer l'entrée dans Gaza en ruines de préfabriqués et d'équipements de déblaiement des décombres, une "déclaration explicite d'échec de l'accord" de trêve selon le mouvement.

La visite de M. Rubio est intervenue au lendemain de la libération de trois otages israéliens par le Hamas contre 369 Palestiniens emprisonnés par Israël, le sixième échange depuis le 19 janvier.

Les otages (G à D) Yair Horn, Sagui Dekel-Chen et Sasha Trupanov exhibés sur un podium avant leur libération à Gaza, le 15 février 2025 AFP

Sur 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre, 70 sont encore retenues à Gaza dont au moins 35 mortes selon l'armée.

Coup sur coup et en pleine visite de M. Rubio, le bureau de M. Netanyahu a annoncé une réunion du cabinet de sécurité lundi pour discuter de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, censée déboucher sur la libération de tous les otages et une fin définitive de la guerre.

Il a aussi annoncé l'envoi d'une équipe de négociateurs israéliens lundi au Caire, afin de discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la premier phase de l'accord.

Fichier vidéo La première phase de la trêve, qui s'achève le 1er mars, a déjà permis la libération de 19 otages israéliens et 1.134 Palestiniens. 33 otages, dont huit décédés, doivent être remis à Israël durant cette phase en échange de 1.900 détenus palestiniens. Elle prévoit aussi une aide humanitaire accrue à Gaza.

Une étape finale est dédiée à la reconstruction de Gaza, un chantier titanesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars.

"Finir le travail"

Dani Dayan (D), président du mémorial de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem, est assis à côté du secrétaire d'Etat Marco Rubio, le 16 février 2025 POOL/AFP

L'attaque du 7-Octobre menée dans le sud d'Israël par des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine, a fait 1.211 morts côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles et incluant les otages morts ou tués en captivité.

En représailles, Israël a juré de détruire le Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007 et lancé une offensive militaire d'envergure par air, mer et terre qui a ravagé le territoire palestinien, faisant au moins 48.271 morts en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

La majorité des quelque 2,4 millions de Palestiniens ont été déplacés dans le petit territoire assiégé par Israël, qualifié par l'Unicef en 2024 d'"enfer sur terre" pour le million d'enfants qui y vivent.

Considérablement affaibli par la guerre, le Hamas, considéré comme un groupe terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne, est toutefois encore loin d'être anéanti, selon des experts.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio rencontre le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid à Jérusalem, le 16 février 2025 POOL/AFP

M. Netanyahu, dont le pays a porté des coups sévères aux alliés de Téhéran, Hamas et Hezbollah libanais, a averti qu'Israël "finira le travail" contre l'Iran avec le soutien des Etats-Unis.

L'Iran est la plus grande "source d'instabilité" dans la région, a soutenu M. Rubio, qui a aussi rencontré son homologue israélien Gideon Saar, le président Isaac Herzog et le chef de l'opposition Yaïr Lapid.

"Bombes lourdes"

Durant la visite de M. Rubio, le ministère israélien de la Défense a annoncé l'arrivée d'une cargaison de "bombes lourdes" américaines, débloquée par l'administration Trump.

Des soldats israéliens se tiennent près de camions venant d'Egypte, transportant des aides humanitaires et attendant de pouvoir entrer à Gaza, au poste frontière de Kerem Shalom avec le territoire palestinien, le 16 février 2025 AFP

Sur le sort à terme de Gaza, un sommet de cinq pays arabes est prévu le 20 février à Ryad pour répondre au projet Trump de reconstruire le territoire avec les "partenaires" et d'en faire une "Côte d'Azur".

Pour régler le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies, la communauté internationale est très largement en faveur de la solution à deux Etats, un Etat palestinien au côté d'Israël, ce que rejette M. Netanyahu.