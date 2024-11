Ruffin et Glucksmann incarnent le mieux la gauche chez les sympathisants (sondage)

Le député de gauche et réalisateur François Ruffin à Paris, le 15 octobre 2024

Plus de 3 sympathisants et/ou électeurs de gauche sur 5 considèrent que le député de la Somme François Ruffin "incarne bien la gauche", juste devant la figure sociale-démocrate Raphaël Glucksmann, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio paru lundi.

Situés sur deux lignes très différentes, François Ruffin et Raphaël Glucksmann "incarnent bien la gauche" pour respectivement 61% et 60% des sympathisants et/ou électeurs de gauche. Le communiste Fabien Roussel arrive en troisième place (58%), loin devant le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon (42%) ou l'ancien président François Hollande (47%).

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui préside le mouvement Place Publique, arrive en tête du classement dans la population générale, puisque 45% des Français interrogés pensent qu'il représente bien la gauche, devant M. Roussel (44%) et M. Ruffin (42%).

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann à Blanquefort, dans la Gironde, le 22 juin 2024 AFP/Archives

Les Insoumis Jean-Luc Mélenchon (27%), Manuel Bompard (28%), et Mathilde Panot (27%) sont de leur côté distancés sur ce créneau. Pour le triple candidat à la présidentielle, qui recueillait encore 51% en février 2022, puis 36% en janvier 2023, le recul se confirme.

Enfin, le président Emmanuel Macron reste un étendard représentant bien la gauche pour 19% des Français, et 17% des sympathisants et/ou électeurs de gauche.

L'enquête a été menée les 29 et 30 octobre auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française de plus de 18 ans, avec une marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.