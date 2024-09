Ruffin regrette que LFI "abandonne" une partie de la population

Le député François Ruffin a déploré mercredi, sur BFMTV et dans Le Nouvel Obs, que La France insoumise "abandonne" une partie du pays et "construise des murs" au lieu de construire des ponts.

Pour la sortie de son nouveau livre "Itinéraire. Ma France en entier, pas à moitié", le député, qui a rompu avec La France insoumise au moment des législatives, critique "une gauche qui a renoncé" et a fait le choix de "l'abandon" d'une partie de la population.

Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a été filmé samedi, lors d'une manifestation, expliquant à des militants qu'il "faut mobiliser la jeunesse et les quartiers". "Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, on laisse tomber, c'est perdre son temps", l'entend-on dire.

Des propos que déplore François Ruffin. "Face à une extrême droite qui construit des murs entre les vrais Français et les pas vraiment Français, une extrême droite qui construit des murs entre la vraie France des clochers et la mauvaise France des quartiers,(...) est-ce que la gauche doit construire d'autres murs ou construire des ponts?", a-t-il demandé sur BFMTV.

Il précise dans l'hebdomadaire Le Nouvel Obs que pour la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait "tout misé sur la jeunesse et les quartiers populaires" et "délaissé le reste".

Car pour le leader insoumis, "les territoires qui ont voté RN n'ont jamais accepté la démocratie et la République", dit M. Ruffin, dans l'hebdomadaire. "Il essentialise des régions entières, le Nord-Pas-de‑Calais, la Picardie, le +Midi rouge+, (...) Il choisit l'abandon, et découpe la France en +segments+", regrette le député de la Somme.

Pour François Ruffin, "c'est un choix de la défaite", "un peu dans la continuité" du Parti socialiste "qui avait dit les ouvriers, c'est perdu", avec le rapport du think tank Terra Nova de 2011.

"Alors qu'on s'était construit contre ce rapport Terra Nova, pour dire qu'il fallait continuer à aller les chercher, et vouloir rassembler le pays, eh bien il y a un choix inverse qui est opéré depuis deux ans (par LFI, NDLR), c'est de parler au pays à moitié et non pas en entier", a-t-il regretté sur BFMTV.

Il estime aussi que si personne d'autre à LFI ne parle de ce sujet, c'est à cause de "la peur". "Il n'y a pas de place (à LFI, NDLR) pour débattre, discuter, se contredire, échanger et dépasser les contradictions".

Plusieurs députés de LFI ont dénoncé ses propos. "Ruffin n'est pas un camarade", a écrit sur X le député Aurélien Saintoul. "L'archétype du politicard", ajoute son collègue Paul Vannier.