Russie : quel avenir pour Wagner après la mort présumée de Evguéni Prigojine ?

Mercredi 24 août, le crash en Russie d’un avion transportant dix personnes a rapidement attiré l'attention du monde entier. Et pour cause : il transportait plusieurs figures du groupe Wagner. En même temps que son chef charismatique Evguéni Prigojine, la force paramilitaire a perdu son bras droit Dmitri Outkine et son logisticien Valéry Tchekalov selon les autorités russes. De quoi durablement altérer son fonctionnement.

La mort présumée de Evguéni Prigojine laisse aujourd'hui le champ libre au président russe pour repenser la structure de cet empire parallèle, qui a probablement payé pour s'être cru trop fort. Et pour redéfinir le secteur des sociétés militaires privées (SMP) russe.

Colère de Vladimir Poutine

Les mouvements d'extrême-droite russes au sein de la sphère militaire sur internet pleurent désormais le groupe avec aigreur, remarque l'analyste Lucas Webber, un des cofondateurs du réseau de recherche Militant Wire."Ils décrivent une élite politique et militaire décadente, corrompue et détachée de la réalité du front. Par contraste, ils respectaient en Prigojine un personnage courageux, qui n'avait pas peur de critiquer la hiérarchie militaire et rendait fréquemment visite à ses hommes au combat", explique-t-il à l'AFP.

Voir aussiRussie : réactions internationales après la mutinerie avortée de Prigojine TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Certains évoquent des représailles. Mais ces menaces auront du mal à se matérialiser à court terme, "vu comment le Kremlin s'est appliqué à isoler Wagner et à le placer sous haute surveillance". Car le groupe avait été bien trop loin, avec sa mutinerie de juin dernier, pour échapper à la colère de Vladimir Poutine.

Ils respectaient en Prigojine un personnage courageux, qui n'avait pas peur de critiquer la hiérarchie militaire

Lucas Webber, analyste et co-fondateur du réseau de recherche Militant Wire

“Le marché va se diversifier”

Mais la méthode du démantèlement à venir de Wagner reste à ce jour incertaine.

Le processus pourrait inclure "une nouvelle appellation et les sociétés dans l'orbite de Wagner pourraient être divisées en entités distinctes", puis éventuellement nationalisées ou maintenues comme quasi-indépendantes, estime Catrina Doxsee. Par ailleurs, Moscou ne saurait se passer d'un tel outil, qui a fait ses preuves depuis des années, en Afrique, au Moyen-Orient mais aussi dans la guerre que Poutine a déclenchée chez son voisin.

"Une leçon que Poutine a probablement retenue de la mutinerie de juin est le danger d'accorder tant de pouvoir et de responsabilités (...) à un seul homme", écrit Catrina Doxsee, spécialiste du mercenariat pour le think-tank CSIS à Washington. "Si la Russie devrait tenter de conserver le modèle des SMP pour sa politique étrangère et son assistance sécuritaire, il est probable que le marché va se diversifier" pour prévenir l'émergence d'un autre Prigojine.

Plusieurs groupes sont déjà sur les rangs dont Redut, Convoy, ou encore Patriot.

"Pour que ça fonctionne, cela demande plusieurs paramètres, dont d'avoir l'oreille de Poutine avec de la capacité financière, et de disposer d'un outil d'influence", résume Lou Osborn, de l'ONG All Eyes on Wagner, co-auteure d'un ouvrage sur le groupe à paraître en France en septembre.

Assurer des gains militaires, notamment en Ukraine

Ces sociétés "ont beaucoup moins de prestance et sont moins abouties que Wagner mais elles suivent la même construction", précise-t-elle, constatant déjà l'arrivée en leur sein de transfuges de Wagner et leurs liens étroits avec le GRU, le renseignement militaire russe.

Avec elles, comme avec Wagner jusqu'à présent, le Kremlin est susceptible de jouer un double jeu, entre contrôle et soutien d'une part, et distance suffisante d'autre part pour ne pas avoir à répondre de chacun de leurs actes, en particulier en Afrique.

Voir aussi Russie - Afrique : quel avenir pour Wagner après la mort de Prigojine ? TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

"Il est probable que l'État russe exercera un contrôle plus direct sur les SMP dans les pays étrangers, sans totalement admettre qu'elles sont sous l'autorité directe du Kremlin", analyse ainsi Aditya Pareek, de l'institut de renseignement privé britannique Janes. "Les derniers succès tactiques en Ukraine, c'était Wagner", rappelle Maxime Audinet de l'Institut de recherche de l'école militaire (IRSEM), à Paris.

"Ne me doublez pas"

La loyauté au Kremlin ne sera plus négociable. "Le feu d'artifice de mercredi soir, c'est un message très clair : "Ne me doublez pas, c'est une affaire de survie" tranche Lou Osborn, ironisant sur le crash de l'avion de Prigojine.

Re voir Russie : quel avenir pour le groupe Wagner ? TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

La transition, pour autant, ne sera pas limpide même si Prigojine n'est plus là pour résister au démantèlement de son empire, travail de toute une vie. "Prigojine avait une grande liberté d'action, une grande capacité de travail, un enthousiasme évident, certaines capacités organisatrices et il n'avait aucune appétence pour l'enrichissement personnel", estime Denis Korotkov, journaliste russe d'investigation. "Je ne vois pas d'autre figure comme lui."

"Sans répéter les mêmes erreurs, la tentation semble réelle de préserver ce modèle opérationnel, celui de structures irrégulières et souples capables de s'émanciper des lourdeurs bureaucratiques rencontrées par les organes officiels pour intervenir là où l'État ne souhaite pas directement s'engager", achève Denis Korotkov.