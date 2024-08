Russie : Une Russo-Américaine condamnée pour "haute trahison"

La Russo-Américaine Ksenia Karelina a été condamnée ce jeudi 15 août à purger 12 ans de prison sous charge de “haute trahison”, a indiqué le tribunal régional de Sverdlosk.

Accusée de haute trahison

Selon les médias russes, la ballerine amateure de 32 ans avait effectué un don en février 2022, quelques jours après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, à l’ONG Razom, laquelle fournit une assistance matérielle à l’Ukraine. Le don était d’une valeur de 50 dollars.

Ksenia Karelina avait été arrêtée en février 2024 en Russie alors qu’elle rendait visite à ses grands-parents. Elle résidait normalement en Californie où elle avait émigré plus de dix ans plus tôt et avait été naturalisée américaine.

Les autorités russes accusent Mme Karelina d’avoir effectué un don financier ayant servi à acheter des armes et des munitions à l’armée ukrainienne. “Au cours du procès, l’accusée a entièrement avoué sa culpabilité”, a affirmé la cour chargée de juger la Russo-Américaine.

Des occidentaux emprisonnés par Moscou

Cette condamnation survient alors que les Etats-Unis accusent Moscou de cibler des citoyens américains ou binationaux en Russie afin de servir de monnaie d’échange pour des Russes emprisonnés dans des pays occidentaux. La basketteuse américaine Brittney Griner, médaillée olympique, avait notamment été arrêtée et condamnée à neuf ans de prison en Russie avant d’être libérée fin 2022.

Le premier août dernier, le plus large échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la Russie depuis la Guerre froide a eu lieu. Au cours de celui-ci, des citoyens occidentaux et binationaux, ainsi que des opposants au Kremlin, avaient été libérés en échange de plusieurs prisonniers russes, notamment des espions.