Rwanda: la tour Eiffel illuminée pour commémorer le génocide

La maire de Paris Anne Hidalgo (G) et l'ambassadeur du Rwanda en France, Francois Nkulikiyimfura, lors d'une cérémonie de commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda, le 7 avril 2024 à Paris

La tour Eiffel va diffuser dimanche soir un message en continu pour commémorer le génocide des Tutsi au Rwanda il y a trente ans, a indiqué la mairie de Paris.

"Paris commémore les 30 ans du génocide des Tutsi au Rwanda. Kwibuka 30": c'est le message qui sera diffusé en lettres capitales sur le premier étage du monument iconique de la capitale française, de 20h30 à 00h00.

"Kwibuka" signifie "se souvenir" en langue Kinyarwanda.

Le 7 avril marque le jour des premières tueries de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle, faisant 800.000 morts, essentiellement dans la minorité tutsi mais aussi des Hutu modérés.

Les commémorations du génocide en 1994 ont commencé dimanche au Rwanda.

A Paris, la maire de la capitale Anne Hidalgo s'est rendue au jardin de la mémoire du génocide contre les Tutsi au Rwanda dans le parc de Choisy (XIIIe arrondissement) aux côtés de l'ambassadeur du Rwanda en France, François Nkulikiyimfura.

La maire de Paris Anne Hidalgo prononce un discours lors d'une cérémonie de commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda, le 7 avril 2024 à Paris AFP

"Trente ans plus tard, nous sommes réunis pour renouveler notre hommage aux victimes et réaffirmer notre soutien aux survivants (...) Trente ans plus tard, nous avons la responsabilité de dire que l'affaire n'est pas - encore - close, que des bourreaux sont toujours recherchés", a déclaré Mme Hidalgo.

Dans une vidéo diffusée dimanche, Emmanuel Macron a répété ses déclarations de 2021, quand il avait reconnu les "responsabilités" de la France dans les massacres.

"Nous avons, tous, abandonné des centaines de milliers de victimes à cet infernal huis clos", avait déclaré le président français à Kigali, précisant que Paris n'avait "pas été complice" des génocidaires hutu.

M. Macron n'avait pas présenté d'excuses, tout en disant espérer le pardon des rescapés.

"Je n'ai aucun mot à ajouter, aucun mot à retrancher de ce que je vous ai dit ce jour-là", a insisté dimanche le président français.