Sacre du PSG en Ligue des Champions: la fête endeuillée par deux morts

La victoire du Paris SG face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions a été endeuillée en France par la mort d'un mineur à Dax et celle d'un jeune homme à Paris, où la soirée a été émaillée de nombreux incidents.

A Dax, un mineur de 17 ans a été tué à coups de couteau lors d'un rassemblement pour célébrer le sacre du club parisien tandis que dans la capitale, dans le 15e arrondissement, un jeune homme d'une vingtaine d'années circulant à scooter a été percuté par une voiture et a succombé à ses blessures.

A Grenoble, quatre personnes d'une même famille ont été blessées dont deux grièvement après qu'une voiture a heurté la foule célébrant la victoire du PSG.

A Coutances (Manche), un policier, atteint accidentellement à l'oeil, selon les premiers éléments d'enquête, par un mortier d'artifice, a été placé en coma artificiel et transporté à l'hôpital de Caen.

Au cours de la soirée, émaillée de très nombreux incidents et de violences, majoritairement dans la capitale, 22 membres des forces de l'ordre ont été blessés dont 18 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La nature et la gravité des blessures n'ont pas été précisées.

Sept sapeurs-pompiers ont été blessés ainsi que 192 manifestants.

Il y a eu 559 interpellations dont 491 à Paris, qui ont conduit à 320 gardes à vue dont 254 à Paris, a ajouté la même source.

Des policiers anti-émeute interpellent une personne alors que des supporters du Paris Saint-Germain célèbrent la victoire de leur club sur l'avenue des Champs-Élysées, le 31 mai 2025 AFP

Le ministère a décompté, selon un bilan national provisoire, 692 incendies dont 264 véhicules.

A Paris, la plupart des incidents se sont déroulés sur l'avenue des Champs-Elysées, qui avait été fermée à la circulation pour l'occasion, ainsi qu'aux abords du Parc des Princes, le stade historique du PSG.

Pendant la rencontre et durant plusieurs heures après le coup de sifflet final, des échauffourées sporadiques ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des groupes mobiles. Gaz lacrymogènes et utilisation d'un engin lanceur d'eau d'un côté, mortiers d'artifice et lancers de divers projectiles, de l'autre.

En dépit d'un dispositif particulièrement conséquent - 5.400 policiers et gendarmes avaient été mobilisés à Paris et en petite couronne -, des scènes de pillages, de bris de mobilier urbain, de vitrines dégradées et d'incendies de vélos en libre service, ont été constatées principalement sur les Champs-Elysées et à ses abords.

La parade, nouveau défi sécuritaire

Un magasin de chaussures de l'avenue a été pillé avant que les forces de l'ordre n'interviennent rapidement. Une trentaine de personnes y ont été interpellées.

Au total, quatre enseignes ont été pillées, selon un premier bilan établi dimanche à la mi-journée par le préfet de police Laurent Nuñez "sur le secteur élargi des Champs-Elysées", dont un concessionnaire moto avenue de Wagram et un salon de coiffure rue Pierre-1er-de-Serbie.

Fichier vidéo Deux voitures ont été incendiées Porte de Saint-Cloud, près du Parc des Princes, où à plusieurs reprises des supporters munis de fumigènes sont descendus sur le périphérique et ont interrompu la circulation avant d'être délogés par les forces de l'ordre.

Selon Laurent Nuñez, l'important dispositif de sécurité n'a été "ni une réussite ni un échec" face à "une population qui n'était venue que pour piller, que pour commettre des exactions, et qui se chiffre à plusieurs milliers de personnes".

Signe de la tension tout au long de la soirée, le 18, numéro d'urgence des pompiers, a été saturé, au point que les sapeurs-pompiers de Paris ont diffusé un message sur X pour tenter de canaliser les demandes.

Dans un message posté sur X dans la soirée, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'était insurgé "contre des barbares venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre", tandis que les "vrais supporters du PSG sont en train de s'enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe".

Le ministre s'exprimera à 16H00 place Beauvau.

A peine une heure avant le début de la parade des joueurs du PSG sur les Champs-Elysées, qui constitue un nouveau défi en terme sécuritaire pour la police, et qui est bien maintenue avec "un contrôle extrêmement strict", a encore assuré Laurent Nunez.

"Ne pourront accéder au périmètre des Champs-Élysées que les personnes qui se rendent à la parade donc on va complètement boucler ce secteur. Il y a des fouilles, des palpations systématiques à l'entrée", a détaillé le préfet de police, évoquant un dispositif de "très très haut niveau" et "parfaitement adapté".

Sur les Champs, il est prévu l'installation de trois box pour accueillir le public, avec une jauge maximale totale de 110.000 personnes. Les joueurs seront à bord d'un bus à Impériale. Ils seront ensuite reçus à l'Elysée par le président Emmanuel Macron avant de se rendre au Parc des Princes pour la présentation du trophée aux supporters.