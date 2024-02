Salvador: triomphant, Bukele revendique la victoire avec "plus de 85% des voix"

Plébiscité pour sa guerre impitoyable contre les gangs au Salvador, Nayib Bukele a affirmé dimanche avoir remporté un second mandat dès le premier tour de la présidentielle "avec plus de 85% des voix" dimanche, se félicitant d'avoir fait de son pays "le plus sûr" du continent américain.

"Le peuple salvadorien s'est exprimé, et non seulement il s'est exprimé haut et fort, mais il s'est exprimé avec la plus grande force dans l'histoire de la démocratie dans le monde entier. C'est littéralement le pourcentage le plus élevé de l'histoire", a-t-il lancé, sous les acclamations de ses partisans réunis devant le Palais national de San Salvador, tandis que des feux d'artice retentissaient dans le pays.

Fichier vidéo Selon le Tribunal suprême électoral (TSE), organisateur du scrutin, Fichier vidéo Il a balayé les reproches de ses détracteurs, qui dénoncent une dérive autoritaire d'un chef de l'Etat qui concentre désormais tous les pouvoirs. Après avoir fait remplacer les juges de la Cour suprême et le procureur général, il a pu contourner la Constitution, qui interdit les mandats consécutifs, en prenant un congé de six mois avant le vote.

"Nous ne remplaçons pas la démocratie, parce que le Salvador n'a jamais eu de démocratie. Pour la première fois dans l'histoire, le Salvador a une démocratie, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le peuple", a-t-il affirmé.